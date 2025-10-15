Российская велогонщица решила спеть гимн России на ЧМ в Нидерландах и получила ответку от латвийской спортсменки. Видео

На чемпионате мира по гравийному велоспорту в Нидерландах российская участница Дарья Правилова, выступавшая под нейтральным флагом, устроила демонстративное исполнение гимна России прямо на пьедестале. Её выходка вызвала резкую реакцию со стороны серебряного призёра – 38-летней литовки Дайвы Тушлайте-Рагажинскене.

Соревнования проходили в Лимбурге под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Организация допускает россиян к участию в нейтральном статусе, без национальной символики и с гимном "Ода к радости". Однако Правилова заранее заявила, что всё равно споёт "свой" гимн, и действительно сделала это во время награждения.

Пока бронзовая медалистка из Бельгии Эльке Тимперман поднялась к ней для общей фотографии, Тушлайте-Рагажинскене демонстративно осталась на своей ступеньке, отказавшись стоять рядом.

Пользователи назвали поведение россиянки "показательной провокацией" и похвалили литовку за принципиальность и поддержку Украины.

Позже Тушлайте-Рагажинскене объяснила, почему отказалась стоять рядом с Правиловой во время церемонии награждения на чемпионате мира по гравел-велоспорту.

По её словам, решение было спонтанным, но искренним — она заметила у соперницы символы и жесты, указывающие на связь с Россией, включая исполнение российского гимна, тогда как официально звучал Бетховен. Спортсменка в интервью tribuna.com подчеркнула, что её поступок не был политическим, а выражал человеческие ценности и поддержку Украины, чьей силой и мужеством она восхищается.

