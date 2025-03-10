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"Скучали по мне?" Тайсон Фьюри заинтриговал новым видео, намекнув на бой на легендарной арене

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
384
'Скучали по мне?' Тайсон Фьюри заинтриговал новым видео, намекнув на бой на легендарной арене

Бывший объединенный чемпион супертяжелого веса Тайсоy Фьюри (34-2-1, 24 КО) озадачил фанатов новым заявлением. Британский боксер опубликовал видео, в котором он намекает на возобновление карьеры, о завершении которой объявил в середине января.

Видео дня

Соответствующий ролик Фьюри опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. На видео Тайсон появляется спиной к болельщикам в тоннеле, который ведет на поле легендарного стадиона "Олд Траффорд", с английским флагом.

"Скучали по мне?" Тайсон Фьюри заинтриговал новым видео, намекнув на бой на легендарной арене
"Скучали по мне?" Тайсон Фьюри заинтриговал новым видео, намекнув на бой на легендарной арене

"Скучали по мне? "Театр мечты". 2025", – написал Цыганский король в тексте поста.

"Скучали по мне?" Тайсон Фьюри заинтриговал новым видео, намекнув на бой на легендарной арене

В комментариях фанаты начали предполагать, что может означать этот ролик боксера, который является фанатом "Манчестер Юнайтед". Многие спрогнозировали, что на "Олд Траффорд" Фьюри намерен подраться с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Возвращение в бокс в четвертый раз, не так ли?", "Я всегда говорил, что свой последний бой он хочет провести на "Олд Траффорд", "Бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа должен состояться", "Ты че, собрался играть за "Юнайтед"?", "С возвращением, чемп!" – пишут поклонники бокса.

"Скучали по мне?" Тайсон Фьюри заинтриговал новым видео, намекнув на бой на легендарной арене
"Скучали по мне?" Тайсон Фьюри заинтриговал новым видео, намекнув на бой на легендарной арене

Напомним, Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

"Скучали по мне?" Тайсон Фьюри заинтриговал новым видео, намекнув на бой на легендарной арене

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Тайсон Фьюри готовится сделать "несколько серьезных заявлений" после завершения карьеры. Кроме того, в команде Александра Усика назвали глупцами критиков британского боксера.

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