'Скучали по мне?' Тайсон Фьюри заинтриговал новым видео, намекнув на бой на легендарной арене

Бывший объединенный чемпион супертяжелого веса Тайсоy Фьюри (34-2-1, 24 КО) озадачил фанатов новым заявлением. Британский боксер опубликовал видео, в котором он намекает на возобновление карьеры, о завершении которой объявил в середине января.

Видео дня

Соответствующий ролик Фьюри опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. На видео Тайсон появляется спиной к болельщикам в тоннеле, который ведет на поле легендарного стадиона "Олд Траффорд", с английским флагом.

"Скучали по мне? "Театр мечты". 2025", – написал Цыганский король в тексте поста.

В комментариях фанаты начали предполагать, что может означать этот ролик боксера, который является фанатом "Манчестер Юнайтед". Многие спрогнозировали, что на "Олд Траффорд" Фьюри намерен подраться с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

"Возвращение в бокс в четвертый раз, не так ли?", "Я всегда говорил, что свой последний бой он хочет провести на "Олд Траффорд", "Бой Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа должен состояться", "Ты че, собрался играть за "Юнайтед"?", "С возвращением, чемп!" – пишут поклонники бокса.

Напомним, Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Тайсон Фьюри готовится сделать "несколько серьезных заявлений" после завершения карьеры. Кроме того, в команде Александра Усика назвали глупцами критиков британского боксера.

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