Скандал в РФ. Российских хоккеистов массово дисквалифицируют

Российский хоккей оказался в центре допингового скандала: сразу несколько игроков ведущих клубов попались на запрещённых веществах. В пробе нападающего "Спартака" Ивана Морозова, одного из лидеров команды, было обнаружено запрещённое вещество, по данным российских СМИ — кокаин. Хоккеист временно отстранён от матчей и тренировок.

В клубе подчеркнули, что препарат попал в организм игрока вне деятельности "Спартака" и медицинского штаба, и заявили о готовности сотрудничать с антидопинговыми органами.

Морозов стал уже четвёртым россиянином, уличённым в нарушении антидопинговых правил в этом сезоне. Ранее положительные тесты сдали Владислав Каменев (ЦСКА), Никита Седов (расторг контракт с ЦСКА) и Анатолий Голышев ("Автомобилист"). Причём Голышев уже получил двухлетнюю дисквалификацию — у него нашли допинг в апреле 2025-го.

Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил, что по Голышеву официально пришёл вердикт о дисквалификации на два сезона с правом подачи апелляции в течение 20 дней. По остальным игрокам окончательные решения пока не вынесены.

Интересно, что, несмотря на отстранение в Европе, хоккеисты, попавшиеся на допинге, могут продолжить карьеру в Северной Америке. Лиги вроде НХЛ не подписали кодекс WADA и действуют по собственным антидопинговым правилам.

