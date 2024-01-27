Скандал дня. 'Барселона' отыгралась с 0:2, но проиграла 3:5, пропустив на 99-й и 102-й минутах. Видео

"Барселона" потерпела разгромное поражение в 22-м туре чемпионата Испании в Ла Лиге, впервые с 2000 года пропустив 5 голов. Подопечные Хави уступили "Вильярреалу" (3:5).

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Поединок изначально складывался непросто для "сине-гранатовых". До 22-й минуте "Вильярреал" усилиями Жерар Морено успел забить 2 гола, которые были отменены из-за офсайда. Все тот же Морено на 41-й минуте смог наконец-то легитимно открыть счет, а на старте второго тайма Ильяс Ахомаш сделал счет 2:0.

"Барселона" смогла отыграться и даже выйти вперед. Начиная с 60-й минуты за 12 минут каталонцы трижды расписались в воротах соперника.

Гедеш на 84-й минуте вновь восстановил равновесие, после чего случился скандальный эпизод.

На 90-й минуте полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган, попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва указал на пенальти, но после просмотра VAR изменил свое решение.

Сразу за этим "Барселона" пропустила две результативные контратаки.

В турнирной таблице "Барселона" с 44 очками идет на третьем месте, отставая от лидирующего "Реала" на 10 пунктов.

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