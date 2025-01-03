'Сейчас мы...' Появились новые детали исчезновения сборной Украины в Италии на этапе престижного Тур де Ски

Главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко извинился за инцидент с отказом команды выходить на старт гонки преследования на четвертом этапе многодневки Тур де Ски. Наставник "сине-желтых" отметил, что решение сняться с соревнований было принято из-за календаря.

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Об этом Пуцко заявил в комментарии шведскому изданию Expressen. Украинский тренер отметил, что насыщенное расписание различных турниров требует от спортсменов огромной выкладки, поэтому было принято решение несколько поберечь силы и сосредоточиться на других стартах.

"Мы отказались от Тур де Ски, потому что хотели внести коррективы в свой соревновательный календарь. Сейчас мы сосредоточимся на подготовке к юниорскому чемпионату мира и оставшимся этапам Кубка мира. Произошло недопонимание с организатором. Приносим извинения за возникшую ситуацию", – сказал Пуцко.

До этого он раскритиковал европейских журналистов за то, что они "раздули скандал" с исчезновением украинских лыжников на этапе Тур де Ски, который с 28 декабря по 1 января проходил в итальянском Тоблахе.

"Мы изначально планировали завершить выступления после первых этапов Тур де Ски. Все было сделано в соответствии с документами", – комментировал тренер сборной.

Украинская команда не выступит на второй части Тур де Ски, которая пройдет в Валь-ди-Фьемме. Следующим стартом для сборной станет этап Кубка мира в швейцарском Энгадине, запланированный на 22 января.

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