'Понятия не имеем, где они'. Сборная Украины в полном составе загадочно исчезла в Италии на этапе престижной многодневки Тур де Ски

Сборная Украины по лыжным гонкам не вышла на гонку преследования четвертого этапа престижной многодневки Тур де Ски, который с 28 декабря по 1 января проходил в итальянском Тоблахе. Несмотря на то, что все пятеро украинских спортсменов были заявлены в стартовом протоколе, они не появились на трассе, никак при этом не предупредив организаторов.

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"Я не знаю, где они, ведь они так и не появились на старте. Иногда команды забывают нас предупреждать, но в случае с гонкой преследования это особенно важно, так как стартовый порядок здесь нестандартный", – цитирует "Суспильне" главу соревнований Тур де Ски в Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Ламплот.

В этом сезоне сборная Украины впервые за шесть лет участвовала в Тур де Ски. Команда была представлена пятью лыжниками: Андрей Доценко, Денис Мухотинов, Виктория Олех, София Шкатула и Анастасия Никон. Спортсмены уже стартовали в спринте, масс-старте и гонке с раздельным стартом, где лучшим результатом стало 88-е место Мухотинова. Женская команда дважды замыкала протоколы.

Пресс-менеджер Тур де Ски Синне Дирхауг также выразила недоумение: "Понятия не имею, где они. Честно говоря, мы не получили от них никаких сообщений".

Эта гонка завершила первую часть соревнований. Тур продолжится 3–5 января в итальянском Валь-ди-Фьемме.

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