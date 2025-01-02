Появилось объяснение таинственному исчезновению сборной Украины в Италии на этапе престижной многодневки Тур де Ски

Тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко заявил, что национальная команда снялась с четвертого этапа многодневки Тур де Ски, который с 28 декабря по 1 января проходил в итальянском Тоблахе, "из-за высокого уровня конкуренции". По словам наставника, это решение было заранее запланировано и согласовано с организаторами и сделано с соблюдением необходимых правил.

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"Приказ Министерства молодежи и спорта предусматривал участие до 1 января. Мы изначально планировали завершить выступления после первых этапов Тур де Ски. Все было сделано в соответствии с документами", – пояснил Пуцко в интервью "Суспильному".

Комментируя слова организаторов о том, что отсутствие украинской сборной стало для них полной неожиданностью, Пуцко отметил, что международная пресса "раздула скандал", так как по его словам, оргкомитет турнира знал о завершении участия украинской команды.

Сборная Украины, впервые за шесть лет выступающая на Тур де Ски, оказалась среди аутсайдеров соревнований. Мужчины, Андрей Доценко и Денис Мухотинов, финишировали вне топ-80, а женщины – Виктория Олех, София Шкатула и Анастасия Никон – замкнули итоговую классификацию.

"У нас очень молодая команда, включая юниоров и Софию Шкатулу, которой всего 16 лет. Мы понимали, что уровень соревнований крайне высокий, и продолжение участия могло бы негативно сказаться на спортсменах", – добавил тренер.

Пуцко подчеркнул, что многие участники также снимались с гонок: "Из 100 стартовавших мужчин осталось 82. Среди женщин ситуация похожая. Тур де Ски – это сложнейший турнир".

Украинская команда не выступит на второй части Тур де Ски, которая пройдет в Валь-ди-Фьемме. Следующим стартом для сборной станет этап Кубка мира в швейцарском Энгадине, запланированный на 22 января.

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