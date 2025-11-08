Самым сексуальным спортсменом 2025 года назван чемпион мира с фигурой 'подпиваса'. Фотофакт

Чемпион мира по дартсу Люк Литтлер признан самым сексуальным спортсменом 2025 года по версии сайта IllicitEncounters.com, который провел опрос среди 2000 своих пользователей женского пола. 18-летний британец спортсменов.обошел звезд бокса, футбола и Формулы-1, несмотря на свою фигуру далёкую от классических стандартов.

Женщин попросили оценить 30 известных спортсменов по шкале привлекательности от 1 до 10. Победителем стал Литтлер: молодой человек с круглым лицом, уверенной осанкой и внушительным животом, который часто присущий любителям пива.

Представитель сайта объяснил этот выбор так: "Он просто кайфует от себя. Он победитель и не гонится за физическим совершенством. Именно эта уверенность в себе и есть самый сильный афродизиак".

Литтлер в 18 лет уже завоевал звание чемпиона мира по дартсу, а в этом году добавил к нему титул победителя World Grand Prix, разгромив в финале Лука Хамфриса со счетом 6:1. Теперь его ждёт участие в групповом этапе Grand Slam of Darts, где он сыграет с Дарилом Герни, Коннором Скаттом и Карелом Седлачеком.

Второе место в рейтинге занял тяжеловес Тайсон Фьюри, который недавно завершил карьеру после поражений от Александра Усика, но намекает на возвращение.

Третьим стал пилот "Формулы-1" Ландо Норрис, ведущий борьбу за титул чемпиона мира.

Далее в десятке расположились: 4. Люк Хамфрис — нынешний номер один мирового дартса 5. Карлос Алькарас — звезда тенниса с шестью титулами "Большого шлема" 6. Трэвис Келси — легенда НФЛ и бойфренд Тейлор Свифт 7. Джуд Беллингем — полузащитник "Реала" 8. Джек Дрейпер — первая ракетка Великобритании 9. Эрлинг Холанд — нападающий "Манчестер Сити" 10. Энтони Джошуа — экс-чемпион мира по боксу

