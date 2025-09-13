'Самый невероятный гол в истории футбола' собрал 3 млн просмотров за 3 дня. Видео

Видео с матча юношеского чемпионата Азии 2016 года между сборными Узбекистана и КНДР стало вирусным спустя девять лет и собрало более 3 миллионов просмотров всего за три дня. Пользователи соцсетей окрестили этот эпизод "самым невероятным голом в истории футбола".

Видео дня

Тогда геройство совершил 16-летний голкипер сборной Узбекистана Жасурбек Умрзаков, который на 49-й минуте мощно выбил мяч из своей штрафной. Его северокорейский коллега Чан Пэк Хо вышел далеко из ворот и допустил грубейшую ошибку, пропустив мяч в собственные ворота.

Позднее выяснилось, что случайность здесь была исключена. В Азиатской конфедерации футбола пришли к выводу, что Хо пропустил мяч намеренно. Голкипер получил годичную дисквалификацию и штраф $1000, а тренера сборной КНДР Юн Джонг-су также отстранили на 12 месяцев. Футбольная ассоциация страны заплатила $20 тысяч и получила условное предупреждение о дисквалификации.

В итоге Узбекистан выиграл со счётом 3:1, а скандальная история до сих пор всплывает в медиапространстве. 25-летний Умрзаков сейчас выступает за ФК ОшМУ в Кыргызской Премье-лиге, а судьба дисквалифицированного северокорейского вратаря неизвестна.

