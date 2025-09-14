Самые знаменитые теннисистки Украины появились в Китае в вечерних платьях и поразили своей красотой. Фотофакт

Женская сборная Украины по теннису впервые в истории сыграет в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг, и накануне турнира спортсменки предстали в нетрадиционном для себя образе. Элина Свитолина (№13 WTA), Марта Костюк (№25 WTA), Юлия Стародубцева (№75 WTA), Людмила Киченок (№33 WTA в паре) и Надежда Киченок (№55 WTA в паре) впечатлили публику стильными вечерними нарядами.

На снимках наши знаменитые теннисистки попозировали в невероятных стильных платьях, спровоцировав шквал восторженных комментариев в сети.

Кроме того спортсменки снялись вместе с самой Билли Джин Кинг, в честь которой переименовали турнир, ранее называвшийся Кубок Федерации.

Напомним, что финальная часть престижного командного турнира пройдет в китайском Шэньчжэне с 16 по 21 сентября. Уже 17 сентября в четвертьфинале украинская сборная встретится с Испанией. Смотреть матч можно бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports. Начало в 12:00.

В полуфинале победители противостояния между сборными Украины и Испании встретятся с сильнейшими в паре Италия – Китай.

Финал состоится в воскресенье, 21 сентября – начало в 12:00.

