'С ним что-то творится'. Сабо указал на загадочную ситуацию в матче сборной Украины

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо, комментируя матч сборной Украины над Албанией в Лиге наций, выразил недоумение действиями Николая Шапаренко. 84-летний специалист не может понять, для чего Сергей Ребров выпустил на поле молодого динамовца.

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Сабо не смог посмотреть последние 15 минут, так как очень нервничал после пропущенного гола с пенальти.

"Уже в самой концовке матча включил, за пять минут до того, как прозвучал финальный свисток. Не понимаю Реброва: ну зачем было выпускать Шапаренко?! Он не в форме – с ним что-то творится, что-то делается… В одном эпизоде отдает мяч между ногами – чужому игроку, во втором – снова чужому. Да и незадолго до момента, который предшествовал назначению пенальти, Шапаренко тоже сыграл не лучшим образом. Пусть бы себе сидел на скамейке в этой встрече", – цитирует Сабо sport.ua.

По мнению Йожефа Йожевовича Реброву не стоило снимать с игры Зинченко.

"Он мог хотя бы пас отдать, придержать мяч и выполнять другие полезные действия. А после этого – все, наши провалились!" – подытожил Сабо.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу победила команду Албании в 6-м туре Лиги наций. Матч первой группы Лиги B в Тиране завершился со счетом 1:2.

22 ноября в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне.состоится жеребьевка плей-офф Лиги наций, где Украина получит соперника на мартовские стыковые матчи за выход в Лигу А.

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