Российский пловец пропал во время заплыва в Стамбуле, а в РФ недовольны поисками турецких спасателей и полиции

В Стамбуле уже четвертый день продолжаются поиски россиянина Николай Свечникова, который исчез во время 37-го Межконтинентального заплыва в проливе Босфор. 24 августа 30-летний профессиональный тренер по плаванию и владелец школы вышел на старт в составе группы из 2800 спортсменов из 81 страны мира, однако до финиша через 6,5 километров так и не добрался.

Как сообщает Anadolu Ajansi, сначала поисками занималась морская полиция и береговая охрана, которые даже задействовали водолазов для сканирования дна. Позже присоединились и другие службы, а местная прокуратура на основании исчезновения открыла дело. Теперь уже поиски продолжаются с использованием вертолетов и камер наблюдения.

"Когда были исследованы записи с камер наблюдения и чипы, прикрепленные к ногам пловцов, стало понятно, что человек начал заплыв со стартовой точки, но не вышел из моря на финишной линии. После инцидента подразделения береговой охраны начали поиски вокруг трассы и вдоль Босфора, но не нашли ничего, что принадлежало бы этому человеку. Расследование инцидента продолжается", – заявили в администрации губернатора Стамбула.

Однако в других источниках появилась информация, что исчезновение представителя РФ заметили только через 8 часов после окончания соревнований. Также отмечается, что в этом году в Босфоре течение было сильнее, чем в 2024-м, а перед самым началом заплыва в Стамбуле пошел сильный дождь и появился туман. Некоторые спортсмены жаловались, что из-за этого сбивались с пути во время заплыва.

В российских СМИ уже пишут, что Свечников мог утонуть уже у первого моста. Мол, прыгнув с судна и начав заплыв, соперники заметили, что один из пловцов перевернулся на спину и греб лицом вверх. Также есть нарекания на плохую организацию соревнований и недостаточное количество спасательных шлюпок, хотя вода в Босфоре в тот день была очень холодной. Недовольны в РФ и работой местных стражей правопорядка и спасателей, которые так поздно начали поиски пропавшего.

А вот турецкие СМИ выпустила материал с комментарием другого участника соревнований, Хаяти Шамилоглу, который рассказал, что видел Свечникова во время заплыва. А когда заметил, что тот двигался в неправильном направлении, предупредил об этом россиянина. "Я думаю, что он вышел на берег, а не утонул в море", – считает Шамилоглу.

