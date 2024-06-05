Российские теннисистки отказались играть против украинки на Roland Garros, пропустив ее без борьбы в полуфинал

Вторая ракетка Украины Марта Костюк вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии без борьбы вышла в 1/2 финала парного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису. Костюк и Русе в четвертьфинале Roland Garros должны были встретится с Миррой Андреевой и Верой Звонаревой, однако россиянки отказались выступать и снялись с турнира.

За путевку в финал украинско-румынская пара встретится с дуэтом Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 11).

Для Костюк это будет второе в карьере выступление в полуфинале парного турнира Grand Slam. В прошлом сезоне Марта и Елена дошли до этой стадии на Australian Open.

Стоит отметить, что по итогам выступления в одиночном турнире Roland Garros, Марта Костюк с понедельника возглавит рейтинг лучших теннисисток Украины.

21-летняя киевлянка в онлайн-рейтинге занимает сейчас 18-е место, что может стать ее новым личным рекордом. Обойти нашу соотечественницу могут лишь россиянки Мирра Андреева, если дойдет до финала или Варвара Грачева, если выиграет титул.

Напомним, что Костюк уже была первой ракеткой Украины в мае 2023 года. Тогда Марта опередила Элину Свитолину, которая только возвращалась в большой теннис после рождения ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне 15-я ракетка мира Жасмин Паолини сенсационно вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В 1/4 финала Roland Garros 28-летняя итальянка обыграла Елену Рыбакину (WTA №4) из Казахстана – 6:2, 4:6, 6:4.

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