На Roland Garros случилась грандиозная сенсация. Видео

15-я ракетка мира Жасмин Паолини сенсационно вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В 1/4 финала Roland Garros 28-летняя итальянка обыграла Елену Рыбакину (WTA №4) из Казахстана – 6:2, 4:6, 6:4.

Матч продолжался чуть более 2 часов, за которые Паолини подала один раз на вылет, в то время как Рыбакина – 10.

До матча букмекеры не верили в успех спортсменки из Италии, давая на ее победу коэффициент 3.78.

Жасмин впервые в карьере вышла в 1/2 финала турнира Grand Slam. Она стала четвертой итальянской теннисисткой, которой удалось пробиться в эту стадию Roland Garros. Ранее это удавалось Франческе Скьявоне, Саре Эррани и Мартине Тревисан.

Следующая соперница 1-й ракетки Италии определится во встрече Эрика Андреева - Арина Соболенко.

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