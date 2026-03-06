'Ривне' в овертайме одержало победу над 'Черкаськими Мавпамы' в матче Суперлиги GGBET

БК "Ривне" одержал тяжелую победу в столице, одолев в ПС "Венето" "Черкаськи Мавпы". Судьба матча Суперлиги GGBET была решена в овертайме, где ривненчанам удалось дожать соперника со счетом 77:76.

Матч получился близким: максимальное преимущество одной из команд достигло 11 очков, когда "Ривне" развил свое лидерство во второй четверти. В основном же команды не имели значительного лидерства на дистанции всех 45 минут.

"Мавпы" продемонстрировали лучшие проценты реализации, выиграли подборы, но большее количество потерь и короткая ротация не позволили команде Дмитрия Нагорного выиграть матч. После отъезда Уче Дибиамаки – одного из лидеров команды – у черкасчан в заявке на этот матч было всего 8 игроков, что сказалось на фоне длинного матча с овертаймом.

Лучшим игроком этого матча стал бигмен "Ривного" Джейлен Дюпри, который помог победителям дабл-даблом – 18 очками и 11 подборами (РЕ 19).

"Мавпы" продолжат тур в Киеве в субботу матчем против хозяев площадки "Киев-Баскета", а "Ривне" сыграет против "Соколов".

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Киев, ПС "Венето"

"Ровно" – "Черкасские Мавпы" – 77:76 (18:17, 21:20, 15:20, 16:13, 7:6)

