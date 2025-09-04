Рекордсменка и чемпионка России отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Пловчиха Софья Сподаренко открыто призналась, что не жалеет о решении перейти из России в Казахстан. Она отметила, что ключевым фактором стало желание сохранить доступ к международным стартам, ведь в условиях изоляции россияне потеряли возможность полноценно выступать.

По словам пловчихи, терять три года карьеры в ожидании было бы глупо, учитывая её возраст и спортивные амбиции. В Казахстане она чувствует себя частью команды и получает новые стимулы для развития.

Сподаренко также подчеркнула, что вопрос не только в соревнованиях, но и в качестве жизни. Она сравнила ситуацию с практикой в игровых видах спорта, где смена клуба ради лучших условий считается нормальной.

"Если у тебя, извините, пятая точка в тепле, то ты и плывешь получше. Когда спортсмен чувствует комфорт, безопасность и уверенность в завтрашнем дне — это очень сильно отражается на результатах", – объяснила она в интервью "Чемпионат".

Сейчас 27-летняя пловчиха уверена, что сделала правильный выбор: у неё появилась возможность выступать на международной арене и набирать опыт, которого прежде не хватало.

Для справки: Софья Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске. Начала заниматься плаванием в детстве, первые успехи пришли уже в 2012 году, когда она выиграла четыре медали на играх "Дети Азии".

В юниорском возрасте дважды становилась чемпионкой Европы, позже брала медали чемпионатов России и Азии. В 2018 году впервые стала чемпионкой России на дистанции 50 м баттерфляем.

За карьеру Сподаренко установила ряд национальных рекордов, получила звания мастера спорта международного класса России и Казахстана. Летом 2023 года окончательно сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.

