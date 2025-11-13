Ребров выставил на Францию сборную 'дебютантов'

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров кардинально обновил состав на матч против Франции. Лишь четверо футболистов ранее стабильно выходили на поле в играх отбора: Анатолий Трубин, Илья Забарный, Егор Ярмолюк и Алексей Гуцуляк. Остальные получили шанс проявить себя почти с нуля.

Стартовый состав сборной Украины на матч с Францией: Трубин — Караваев, Сваток, Забарный, Михавко — Назарина, Очеретько, Ярмолюк — Гуцуляк, Яремчук, Михайличенко.

Так, Александр Караваев впервые вызван в национальную команду за два года. Александр Сваток сыграет только второй матч в 2025 году — до этого он появлялся лишь в ответной встрече плей-офф Лиги наций с Бельгией. Тарас Михавко дебютирует за сборную, а Егор Назарина возвращается после двухлетнего перерыва. Роман Яремчук проведет первый поединок в нынешнем отборе к чемпионату мира-2026.

"В матче против Франции вы увидите состав. Не могу сейчас раскрывать детали. Мы готовимся и понимаем, что нас ждет, но смысла говорить об этом нет. Обе игры важны, мы не можем думать об Исландии. Уверен, что ребята, которые выйдут на поле, настроены отобрать очки", — заявил Сергей Ребров в комментарии "Суспільне Спорт" накануне встречи.

Напомним, что встреча пройдет в Париже не легендарном "Парк де Пренс". Начало в 21:45 по киевскому времени.

