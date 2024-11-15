Российский тренер Станислав Черчесов продолжил позориться работой во главе национальной команды Казахстана. По д руководством бывшего тренера сборной РФ "сине-желтые" провально выступают в нынешнем розыгрыше Лиги наций, где не смогли забить ни одного мяча в пяти матчах.

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Накануне подопечные Черчесова, которые выступают в группе 3 дивизиона В турнира, проиграли на своем поле австрийцам – 0:2. Причем уже в середине первого тайма хозяева поля остались в меньшинстве.

До этого казахи сыграли вничью с норвежцами (0:0), проиграли тем же австрийцам на выезде (0:4) и дважды были обыграны Словенией (0:3 и 0:1). После пяти туров команда российского тренера досрочно гарантировала себе вылет в дивизион С Лиги наций.

Перед стартом в турнире Казахстан под руководством Черчесова сыграл два спарринга. Они также завершились фиаско – поражениями от Армении (1:2) и Азербайджана (2:3). Таким образом в семи встречах за время работы россиянина его команда проиграла шесть раз, забив всего три гола.

Как сообщал OBOZ.UA, Станислава Черчесова призвали выгнать из Казахстана после того, как он оскорбительно отозвался о казахском языке.

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