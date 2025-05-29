ПСЖ – "Интер": букмекеры дали прогноз на финал Лиги чемпионов-2025
Французский "Пари Сен-Жермен" считается фаворитом финального матча Лиги чемпионов-2025, в котором встретится в борьбе за главный континентальный клубный трофей с итальянским "Интером". Подопечные тренера Луиса Энрике постараются добыть для своей команды первый в истории кубок триумфатора престижнейшего турнира.
Встреча состоится на стадионе "Альянц Арена" в немецком Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов-2025 ПСЖ – "Интер". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.
Любопытно, что команды еще никогда не встречались друг с другом. При этом итальянцы в нынешнем сезоне уже успели сыграть с представителем Франции – в январе на своем поле они разгромили "Монако" со счетом 3:0.
Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет и победителя финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером".
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