ПСЖ – 'Интер': букмекеры дали прогноз на финал Лиги чемпионов-2025

Французский "Пари Сен-Жермен" считается фаворитом финального матча Лиги чемпионов-2025, в котором встретится в борьбе за главный континентальный клубный трофей с итальянским "Интером". Подопечные тренера Луиса Энрике постараются добыть для своей команды первый в истории кубок триумфатора престижнейшего турнира.

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Встреча состоится на стадионе "Альянц Арена" в немецком Мюнхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов-2025 ПСЖ – "Интер". Время начала – в 22:00 по киевскому времени.

По мнению аналитиков, ПСЖ имеет больше шансов на успех в основные 90 минут игрового времени. Эксперты GGBET предлагают такой прогноз на футбол : победа ПСЖ – 2.22, ничья – 3.41, победа "Интера" – 3.51. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Любопытно, что команды еще никогда не встречались друг с другом. При этом итальянцы в нынешнем сезоне уже успели сыграть с представителем Франции – в январе на своем поле они разгромили "Монако" со счетом 3:0.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет и победителя финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером".

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