Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов возмутился отказом Хорватии в выдаче виз для лидеров сборной России по художественной гимнастике. Депутат Государственной думы назвал такой шаг настоящим издевательством над страной-агрессоромю.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина потребовал наказывать страны, которые отказываются следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

"Над нами продолжают также издеваться. Чемпионат Европы – отборочный к чемпионату мира, спортсмены к нему готовились, а рекомендации МОК не работают. Как это страна может не дать визы, на что вообще можно рассчитывать? Для остальных спортсменов это, конечно, удар ниже пояса. Я рассматриваю это как издевательство над нашим спортом, и продолжаю утверждать, что надо кардинально решить эту проблему, а не ждать каких-то поблажек", – сказал Фетисов.

Напомним, что власти Хорватия, чья столица Загреб принимает чемпионат Европы по гимнастике с 13 по 16 августа, не пустили в страну часть делегации сборной России.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский гимнастический союз окончательно утвердил новые правила участия российских спортсменов в своих соревнованиях в флагом и гимном.

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