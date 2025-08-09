Призер чемпионатов Европы выиграл Всемирные игры в Китае и закричал 'Слава Украине!' Видео

Украинский каратист Ризван Талибов завоевал "золото" Всемирных игр-2025 в весовой категории свыше 84 кг. В финале он уверенно победил действующего чемпиона Игр, хорвата Анджело Квешича, со счётом 4:0.

Видео дня

Для сборной Украины это стало первой медалью высшей пробы на соревнованиях, проходящих с 7 по 17 августа в китайском Чэнду.

После победы 27-летний уроженец Черновцов, который до этого четырежды становился бронзовым призером чемпионатом Европы, на весь зал закричал "Слава Украине!".

Для Талибова эта награда стала первой на Всемирных играх. На турнире в 2025 году украинец выиграл все три поединка на групповом этапе, а в полуфинале вновь одержал победу 4:0.

Это уже вторая медаль Украины в карате на нынешних Всемирных играх — ранее "серебро" в своей категории взяла Анжелика Терлюга. Всемирные игры включают дисциплины, не входящие в программу Олимпийских игр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!