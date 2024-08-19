Прилетая на официальные матчи в разные города и страны, штабы национальных команд и клубов скрупулезно готовятся к этим играм, стараясь учесть все детали, которые должны способствовать успешному выступлению их команды.

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За несколько дней до матча в адрес принимающей стороны присылаются так называемые райдеры с подробным перечислением всего того, что хозяева в обязательном порядке должны подготовить гостям.

В октябре 1975 года за два дня до прилета мюнхенской "Баварии" на ответный матч за Суперкубок УЕФА из офиса обладателя Кубка чемпионов в адрес ФК "Динамо" (Киев) поступил такой райдер.

"Прилетаем 5 октября в 18:10 в аэропорт "Борисполь" чартерным рейсом из Мюнхена. Ужин планируется на 20:30. В меню должны быть: борщ, бифштексы, много салата из свежих овощей, жареная картошка, баварские колбаски, достаточное количество минеральной воды без газа".

Динамовский клуб выполнил все просьбы именитых гостей. А они все равно улетели из Киева в плохом настроении, уступив команде Валерия Лобановского – 0:2. Суперкубок УЕФА остался зимовать в Киеве.

Стал отель "немецким"

Что же касается еще одного клуба немецкой Бундеслиги, "Айнтрахта", который прилетал в Харьков на еврокубковый матч с "Шахтером", в райдере гостей ничего необычного не значилось. Никаких баварских колбасок, никаких немецких копченостей – лишь побольше воды и фруктов. Основной же просьбой гостей была, что во всех 49-ти комфортабельных номерах отеля должны быть только представители их делегации. 25-26 комнат для игроков и тренеров, которые живут по одному, оставшиеся номера предоставить в распоряжение врачей, администраторов, персонала клуба. Просьба была выполнена, и отель стал полностью "немецким".

Итальянская "Рома" пожелала увидеть в Харькове на столах оливковое масло определенной марки и бальзамический уксус из Модены, и никакой другой. Слабо?!

Привередливый "Манчестер Сити"

Самой привередливой, прилетев на матч с "Шахтером", оказалась делегация "Манчестер Сити". Сразу по приезду англичане принялись брать пробы воздуха в комнатах и воды в бассейне. Они же привезли с собой и самый большой багаж: какие-то баночки, скляночки, коробочки, также привезли с собой повара, который с важным видом ходил и давал указания, как работать украинским поварам. И райдер у них был на 20 листах, тогда как у остальных в среднем все умещается на семи-восьми. Может, потому, что "Сити" – единственный клуб, который на три полных ночи и четыре дня прилетал в Харьков, тогда как остальные команды, как правило, заселяются за день до игры и улетают на следующий день после матча.

Заполняя трибуны, мы видим, что происходит на футбольном поле. Сейчас же вы, дорогие друзья, узнали кое-что из того, что предшествует поединку.