"Позорищ". Навка показала, что с ней происходит в России, и вызвала тошноту у поклонников. Фотофакт

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка оказалась под шквалом критики после новой публикации в Instagram. Олимпийская чемпионка показала вечерний образ с дорогими украшениями, однако в комментариях многие подписчики сосредоточились не на наряде, а на ее внешности и демонстрации роскоши.

Видео дня

51-летняя бывшая фигуристка разместила фотографию в темно-синем платье с массивным кулоном, серьгами с драгоценными камнями и декоративной сумочкой. Снимок быстро собрал большое количество хейта в интернете.

Некоторые пользователи заявили, что перестали узнавать Навку из-за изменений во внешности. В обсуждении появились предположения о пластических операциях и косметологических процедурах.

"Вообще не узнать стало, это сколько пластик на лице", "Пластический хирург полностью изменил вашу внешность, у вас другое лицо", "Пустой взгляд", "Уже появилась "улыбка Гуимплена", – не сдержались соотечественники.

Другие подписчики раскритиковали спортсменку за публикацию фотографий с дорогими украшениями на фоне продолжающейся войны. Именно такие сообщения получили наибольший отклик под публикацией.

"Позорище. Люди гибнут, а она брюликами светится", "Тошнит уже от вашей красоты. Страна воюет, а обвесы все массивнее", "Хватит красоваться! Женщины ждут своих мужей", – говорится в комментариях.

Часть пользователей также высказалась по поводу фигуры Навки и использования, по их мнению, обработки фотографий.

"Без фотошопа талия исчезла", "Фигура так себе", "Все с ее возможностями выглядели бы круче", – отмечали подписчики.

На момент публикации материала Татьяна Навка публично не реагировала на волну критики под своей фотографией, но закрыла возможность комментировать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!