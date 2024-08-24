Появились фото, чем занимается Фьюри вместо подготовки боя с Усиком

Британец Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) вместе с семьей отправился отдыхать на курорт. У себя в Instagram экс-чемпион мира в супертяжелом весе выложил фотографии, как вместе с женой нежится в теплых водах океана.

Видео дня

"Хочешь мир? Тогда иди и получи его! Нет смысла оглядываться назад, ты не идешь в этом направлении", – подписал Тайсон видео, на котором демонстрирует морской залив.

Напомним, что 19 августа председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх подтвердил дату реванша Усик - Фьюри, который примет Kingdom Arena в Эр-Рияде.

Наш соотечественник, который удерживает сразу три главных чемпионских пояса, будет отстаивать свои титулы в конце нынешнего года.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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