'Понимаем, через что они проходят': звезда 'Барселоны' высказался об украинцах

Защитник сборной Франции Жюль Кюнде выразил уверенность в том, что предстоящий матч команды с Украиной поможет нашим соотечественникам отвлечься от трудностей войны. Футболист каталонской "Барселоны" отметил, что в его стране внимательно следят за происходящим.

Об этом Кюнде заявил на пресс-конференции перед игрой, которая состоится уже 5 сентября, пишет портал RMC Sport. 26-летний правый защитник "галльских петухов" отметил, что атмосфера на стадионе во Вроцлаве, где будет много украинцев, повлияет на эмоции обеих команд.

"Украинские болельщики? Конечно, мы принимаем этот вопрос во внимание. Мы знаем, что во Вроцлаве будет много украинцев. Мы понимаем, что они переживают и через что они проходят. Знаете, футбол, сборная, помогает людям, которые переживают трудные времена, отвлечься на 90 минут", – сказал футболист.

Напомним, что OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Франция в первом туре отборочного турнира к чемпионату мира-2026 в группе D. Начало встречи во Вроцлаве на стадионе "Тарчинськи Арена" – 21:45 по киевскому времени.

