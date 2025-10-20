О нем, знаменитом Дэвиде Бэкхеме, сказано-пересказано, писано-переписано. Уйдя из большого футбола в 2013 году, он оставил в нем яркий след, будучи много лет востребованным игроком.

Видео дня

OBOZ.UA сегодня расскажет о Бэкхеме – звезде английского и европейского футбола. О Дэвиде, его футбольной и частной жизни, можно продолжать рассказывать, что мы и делаем. Ведь, согласитесь, Бэкхем – личность очень яркая.

Его сыновья – Бруклин, Ромео и Круз – увлекались футболом, но достичь высот отца пока не смогли. А дочь Харпер мечтает стать певицей, как и её мама, звездная Виктория Адамс, в свое время солистка группы Spice Girls.

В 14 лет подписал первый контракт

В 14-летнем возрасте Дэвид Бэкхем подписал свой первый контракт с футбольной академией "Манчестер Юнайтед" – клуба, о котором он мечтал с детских лет. Ведь, несмотря на то, что их семья жила в Лондоне, за манкунианцев болели и отец, и дед мальчика.

Понятное дело, что он поначалу гонял мяч поближе к дому. Но однажды на поединок его "Уолтхэм Форест" приехал "разведчик из Манчестера", а точнее – лондонский скаут манкунианцев Малкольм Фиджен. Через пару дней Дэвид впервые побывал в стенах академии "МЮ". Потом были еще несколько поездок – на несколько дней, на неделю. А затем в квартире Бэкхемов зазвонил телефон. Это был главный тренер Алекс Фергюсон, сообщивший что "Дэвид - из тех мальчиков, каких ищет клуб"…

В 1992-м Бэкхем дебютировал в главной команде "МЮ", приняв участие в матче Кубка лиги. Ну а закрепился он в основе в сезоне-1995/1996, оккупировав правую бровку после ухода Андрея Канчельскиса в "Эвертон".

В августе 1996 года. Дэвид забил свой самый знаменитый гол, поражая ворота "Уимблдона" ударом со своей половины поля. Это был настоящий шедевр, который дал очень мощный толчок его карьере. Из просто талантливого парня он в один миг превратился в любимца публики. А 1 сентября того же года Бэкхем провел свой первый матч за национальную сборную Англии.

26 мая 1999 года "Манчестер Юнайтед" одержал, пожалуй, самую уникальную победу в своей истории, забив два гола в ворота "Баварии" уже в компенсированное время финального матча Лиги чемпионов против немецкой "Баварии". И именно Бэкхем исполнял те угловые удары, после которых в воротах немцев расписались Тедди Шерингем и Оле-Гуннар Солскьяер.

И именно Бэкхем, выигравший в том сезоне четыре трофея, должен был получить "Золотой мяч"-1999. Однако респонденты "Франс Футбола" проголосовали за Ривалдо, игравшего в "Барселоне", а англичанина поставили на второе место. К сожалению, "Золотой мяч" обошел стороной этого прекрасного игрока…

В раздевалке "МЮ" разгорелся скандал

На ЧМ-1998 в матче 1/8 финала против Аргентины Дэвид лягнул нарушившего против него правила Диего Симеоне и оставил свою команду в меньшинстве. Англичане проиграли в серии пенальти, и Бэкхем в один момент превратился из героя в изгоя. Хотя пенальти не забил Бэтти… Дома на Бекса обрушился такой прессинг со стороны СМИ и болельщиков, что впору было бежать, куда глаза глядят. Но выяснилось, что этот парень умеет держать удар. Впоследствии, он не раз это подтверждал…

Бэкхем – один из главных гвардейцев в истории сборной Англии, сыграв 115 матчей (17 голов). В 2000-2006 годах он, как правило, выводил команду на поле в качестве капитана и нередко играл ключевую роль на поле. Правда, с переменным успехом. Как тут не вспомнить, к примеру, его гол со штрафного в ворота греков осенью 2001-го, принесший британцам прямую путевку на Мундиаль, или промах в послематчевой серии пенальти в четвертьфинале с Португалией на Евро-2004… Ничего не поделаешь, такова она футбольная жизнь – нужно уметь переживать не только взлеты и удачи, но и падения. Все, как в обыденной жизни.

15 февраля 2003 года, после проигрыша "Арсеналу" в кубковом матче, в раздевалке "МЮ" грянул гром. Алекс Фергюсон обвинил Бэкхема в плохой игре, тот огрызнулся, а наставник изо всех сил пнул в сторону футболиста валявшуюся под ногами бутсу. Итог – рассеченная бровь и окончательно испортившиеся отношения между тренером и его некогда любимым игроком. Только не нужно думать, что причиной конфликта стал именно злополучный проигрыш "Арсеналу". Просто Бэкхем все меньше и меньше вписывался в те рамки, которые установил для своих подопечных Фергюсон. "Если какой-то футболист в "МЮ" станет важнее тренера – все, клубу конец", – сказал однажды шотландец. Вот и полетела бутса… А то что она попала в лицо Бэкхему – просто дело случая, который лишь ускорил его неизбежный уход из родной команды. К слову, из большого футбола Бэкс и его звездный тренер ушли также практически одновременно…

Летом 2003 года Бэкхем за 35 млн евро перешел в мадридский "Реал", где составил компанию главным звездам той поры. В "Королевском клубе" тогда одновременно играли четыре обладателя "Золотого мяча", но с трофеями складывалось очень туго. Четыре года провел Дэвид в Мадриде, и лишь последний получился удачным – он стал чемпионом Испании.

Из Лос-Анджелеса улетел в Париж

В 2007 году немало шума вызвал переезд Бэкхема в США, в "Лос-Анджелес Гэлэкси", где ему предложили рекордную по тем временам зарплату – 4 млн в год. За время выступлений в Лос-Анджелесе Дэвид дважды стал чемпионом страны. Правда, его перестали вызывать в сборную, поэтому Бэкс, мечтавший попасть на ЧМ в ЮАР, в 2009-м и 2010 годах, когда в MLS наступал длительный антракт, приезжал играть в Европу – за итальянский "Милан". Таким образом он хотел быть на виду у тренеров национальной сборной, но в итоге не сложилось, и сборную поехала на Мундиаль без него.

Зато в Штатах очень уютно чувствовала себя семья Бэкса, которая разрослась до шести человек. Кроме трех сыновей - Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса и Круза Дэвиса, – Виктория подарила Дэвиду дочь Харпер Севен.

Последней командой в блестящей карьере Бэкхема стал французский ПСЖ. Понятное дело, это был уже не тот Дэвид, которого все помнили до отъезда в США, но эпизодами он демонстрировал, что порох в пороховницах еще имеется. Сыграв за ПСЖ десяток матчей, Дэвид пополнил свою коллекцию наград еще и золотой медалью чемпиона Франции. А то, что в его последнем матче не обошлось без слез, совершенно нормально. Было бы удивительно, если бы их не было... Вместе с Бэкхемом плакал весь стадион ПСЖ – "Парк де Пренс". Поле покидал, причем навсегда, кумир миллионов поклонников футбола.

Бэкхем был одним из самых популярных футболистов мира. На него шли, с нетерпением ожидали его появления на поле независимо от того, где он выступал – в родном "Манчестер Юнайтед", ведущих европейских клубах или в сборной Англии. В США же, во время выступлений за "Лос-Анджелес Гэлэкси", его просто боготворили! К слову, играл он там плечо к плечу с украинцем Димой Коваленко…

У Дэвида блестящая визитная футбольная карточка. Чего стоят только шесть чемпионских титулов в Англии, золотые медали чемпионатов Испании, Франции, США! Только на клубном уровне он провел 730 официальных матчей, в которых забил 129 мячей. Среди его достижений – победы в Лиге чемпионов УЕФА и Межконтинентальном кубке.

Жизнь Бэкхема в некоторых цифрах и фактах

Дэвид Бекхэм никогда не получал самую крупную зарплату в мировом футболе, но на протяжении добрых лет десяти зарабатывал больше всех среди коллег, сколотив состояние в четверть миллиарда долларов благодаря многочисленным рекламным контрактам. А в 2007 году футболист заработал 3,2 млн фунтов стерлингов за публикацию своей биографии, которая пользовалась популярностью не только в Англии.

- в 2009 году после десяти лет сотрудничества Дэвид отказался продлевать соглашение с Pepsi, которое приносило ему порядка 2 млн фунтов стерлингов в год;

- в 1997 году Бэкхем подписал контракт с фирмой Adidas, а через год получил благодаря этому 13 млн долларов дохода;

- после переподписания контракта с Adidas в 2002 году Бэкс положил в свой карман 80,5 млн долларов, а в дальнейшем постоянно получал проценты от продажи спортивной продукции компании;

- в 2005 году Бэкхем заключил контракт с Gillette, по которому получил 50 млн евро за пять лет;

- в 2008 году чета Бэкхемов вошла в тройку самых богатых семей в Голливуде. Ее совокупный доход за 12 месяцев составил около 38,6 млн фунтов стерлингов;

- Бэкхем заработал 95 млн евро, из которых 66 пришлись на рекламные контракты с Adidas и Pepsi.

Дэвид Бэкхем владеет коллекцией старинных автомобилей стоимостью 3 миллиона долларов. В его гараже есть и Bentley, и Chevrolet Camaro, и Cadillac Escalade, и Audi A8, и Ferrari. Понятное дело, что периодически семья знаменитого футболиста обновляет парк своих машин. При этом выставляемые на продажу роскошные авто раскупаются поклонниками футболиста по баснословным ценам.

Но есть в коллекции одна машина, которую Бэкхем, похоже, никогда не продаст ни за какие деньги. Это Porsche 911 Turbo. В ней папарацци впервые застукали Дэвида с Викторией – его будущей супругой и матерью четверых детей.

Добавим, что после завершения карьеры Бэкхем с семьей осел в США и является совладельцем клуба MLS – "Интер Майами", который собирает футбольных звезд: Лионеля Месси, Луиса Суареса, Серхио Бускетса, Жорди Альбу и т.д. Также в начале российского вторжения в Украину выразил поддержку нашей стране и записал видео, в котором объявил о сборе средств для детей из Украины. Кроме того, Бэкхем предоставил свою страницу в Instagram (88 млн подписчиков) украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове.