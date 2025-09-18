'Полный беспредел': чемпион ОИ из РФ впал в истерику после нового решения МОК

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в очередной раз отметился истеричными заявлениями об отстранении россиян от международных турниров. Депутат Государственной думы назвал санкции несправедливыми, а также выступил с обвинениями в "двойных стандартах".

Об этом Фетисов заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт", реагируя на отказ Международного олимпийского комитета (МОК) исключать из своего состава Израиль. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал это решение беспределом по отношению к РФ.

"Это говорит о том, что в МОК творят полный беспредел. Ничего удивительного, налицо уже двойные, тройные, четверные стандарты Международного олимпийского комитета. Они сами не соблюдают Олимпийскую хартию, печально все это. Если МОК сделает такое же заявление о России, как об Израиле, мы все будем рады. Но не верится в это", – сказал Фетисов.

До этого бывший хоккеист со словами "это унижение, а мы терпим" отреагировал на отстранение от отбора к Играм-2026 в фигурном катании тренера Даниила Глейхенгауза.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный союз конькобежцев (ISU) запретил во время квалификационного турнира по фигурному катанию к Олимпийским играм 2026 года поднимать флаги Российской Федерации и Беларуси.

