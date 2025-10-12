Победы 'Днепра' и 'Черкаських Мавп'. Результаты Суперлиги Favbet 12 октября

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 12 октября, состоялись очередные матчи Суперлиги Favbet. Черкасские Мавпы одержали победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги над Кривбассом – 86:78.

Встреча состоялась в николаевском спорткомплексе Надежда. Матч начался с точного броска Скиры, однако Черкасские Мавпы сразу провели две результативные атаки: сначала Кошеватский трехочковый вывел свою команду вперед, а затем Марченко увеличил преимущество точным броском из-под корзины. Когда же в следующих двух атаках Агафонов дважды подряд успешно атаковал корзину соперника с близкой дистанции, преимущество черкасцев составляло уже 7 очков. Однако на это Кривбасс ответил рывком 7-2 и даже повел в счете 14:13. В дальнейшем команды держали относительное равенство в счете, лишь под занавес первой десятиминутки Черкасские Мавпы смогли создать небольшое преимущество в 4 очка.

Во второй четверти никому из соперников не удалось завладеть полноценным преимуществом. Кошеватский в начале игрового периода данком увеличил преимущество своей команды до шести баллов, но Кривбасс вскоре сравнял счет. И все же, на большой перерыв в ранге лидера отправились именно Черкасские Мавпы — 42:37 в пользу команды Дмитрия Нагорного.

В третьей четверти черкасская команда показала хорошую результативность, набрав 27 очков. Впрочем, и Кривбасс не отставал от соперника, но перед заключительной 10-минуткой их отставание от Черкасских Мавп измерялось уже 14 очками — 55:69.

В заключительном игровом периоде команда из Кривого Рога сделала немало для того, чтобы отыграться и даже локально выиграла саму четвертую четверть (18:17), но спасти этот матч так и не смогла: 78:86 в итоге.

Лучшим игроком матча стал Андрей Агафонов, в активе которого дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. А еще лидер Черкасских Мавп отдал 6 результативных передач.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Николаев, СК Надежда

Кривбасс — Черкасские Мавпы 78:86 (21:25, 16:17, 23:27, 18:17)

Кривбасс: Бибиков 14, Хилл 25 + 5 подборов + 6 передач, Пикок 10 + 3 передачи + 3 перехвата, Водолазский 8 + 5 подборов, Скира 11 + 6 подборов — старт; Триколенко 4, Коротченко 3, Бречка 3, Пашолок 0, Мельник 0.

Черкасские Мавпы: Марченко 14 + 3 подбора + 3 передачи; Кошеватский 16 + 8 передач + 5 перехватов + 4 подбора, Дибиамака 7, Пирогов 13 + 4 подбора, Агафонов 17 + 12 подборов + 6 передач — старт; Гемлин 8 + 5 подборов, Холод 7 + 9 подборов, Упырь 4, Голенков 0.

Днепр одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев на паркете СК Шинник Запорожье со счетом 83:69.

После первой равной четверти хозяева сделали рывок во второй десятиминутке, получив 14 очков преимущества по итогу 20 минут. Гостям удалось вернуться в игру и вернуть интригу после большого перерыва. Запорожцы выиграли третью четверть, а в четвертой сократили отставание от чемпионов Украины до 2 очков. Но последнее слово было за днепрянами, которые сделали рывок за 5 минут до финальной сирены и закрыли домашнюю игру победой.

Днепр продемонстрировал высокие бросковые показатели (56% двухочковых и 42% трехочковых), сделал на 11 ассистов больше гостей. Запорожье выиграло подборы в нападении, но 38% реализации бросков с игры и лишь 12 очков от игроков скамейки запасных (аналогичный показатель у Днепра - 28) не позволили гостям претендовать на победу в этом матче.

Лучшим игроком игры стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко, у которого 18 очков, 7 подборов и 5 передач (РЕ 24).

Днепр после трех сыгранных матчей имеет 100% показатель побед, а Запорожье пока имеет одну победу после такого же количества сыгранных встреч.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр – Запорожье 83:69 (19:19, 28:14, 15:23, 21:13)

Днепр: Тимофеенко 18 + 7 подборов + 5 передач - 3 потери, Вильямсон 12 + 6 передач + 4 подбора - 3 потери, Загреба 10 + 9 подборов, Закурдаев 8 + 4 передачи + 3 подбора - 3 потери, Конев 7 + 5 передач + 2 перехвата + 2 блок-шота — старт, Дубоненко 12, Колдомасов 8 + 6 подборов, Бондарчук 7, Горобченко 1 + 4 передачи, Дружелюбов 0, Сорочан 0, Попов 0

Запорожье: Эйса 19 + 11 подборов, Мэтьюз 15 + 5 подборов + 4 передачи, Буц 9 + 7 подборов, Лещина 8, Ловингс 6 + 8 передач + 4 подбора — старт, Величко 7, Климанов 3 - 3 потери, Киктев 2, Терехин 0, Суркис 0