Паралимпиада-2024 завершена: на каком месте Украина и сколько медалей

В столице Франции Париже завершились XVII Паралимпийские летние игры 2024 года. Атлеты из 170 стран разыграли 549 наград в 22 видах спорта.

Видео дня

Украина завоевала 82 медали – 22 "золота", 28 "серебра" и 32 "бронзы". Это пятый результат среди всех сборных на Параиграх в Париже по количеству медалей и седьмое место в официальном общемедальном зачете.

Наибольшее количество наград Украина завоевала в плавании (40), где лидером стал Андрей Трусов, на счету которого пять наград. 24-летний представитель Донетчины выступал в классе S7 (пловцы с незначительным или умеренным нарушением движений в руках, туловище и ногах, с нарушениями роста или отсутствием конечностей).

Трусов взял "золото" в 50-метровке вольным стилем и 50-метровке баттерфляем, а также "серебро" в 400-метровке вольным стилем, в 100-метровке на спине и в 200-метровке индивидуальным комплексным плаванием.

Всего же Украина на турнире была представлена 140 спортсменами в 17 дисциплинах. Наибольшее количество наших соотечественников выступило в плавании (37 человек) и легкой атлетике (28).

На минувшей Паралимпиаде-2024 в Токио украинская сборная вошла в топ-5 медального зачета по количеству наград – наши соотечественники завоевали 98 медалей (24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых).

Первую награду в Париже нашей стране принес пловец Антон Коль. 34-летний уроженец Никополя в классе S1 (тяжелые нарушения двигательных функций) в упорной борьбе вырвал "серебро" на дистанции 100 метров на спине. А дебютное "золото" завоевал для Украины Александр Комаров, выиграв в плавании 100-метровку свободным стилем.

Все медали Украины на Паралимпиаде-2024

40: плавание (8+15+17)

плавание (8+15+17) 19: легкая атлетика (8+6+5)

легкая атлетика (8+6+5) 5: дзюдо (3+0+2)

дзюдо (3+0+2) 4: настольный теннис (1+1+2)

настольный теннис (1+1+2) 3: гребля на байдарках и каноэ (1+1+1), велоспорт (1+1+1), фехтование (0+1+2)

гребля на байдарках и каноэ (1+1+1), велоспорт (1+1+1), фехтование (0+1+2) 2: пауерлифтинг (0+1+1)

пауерлифтинг (0+1+1) 1: голбол (0+1+0), академическая гребли (0+1+0), боча (0+0+1)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!