От Усика потребовали отказаться от чемпионских поясов

Ветеран британского бокса Дерек Чисора уверен, что обладателю титула WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) в случае победы над Дюбуа необходимо освободить чемпионские пояса WBO и IBF. Чисора хочет провести объединительный поединок с Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) сразу за два титула.

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В марте этого года Международная боксерская федерация (IBF) обязала Дюбуа (22-2, 21 КО) провести защиту титула против Дерека Чисоры (36-13, 23 КО), а Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера.

"Послушайте, я на 100% подтверждаю: я обязательный претендент по версии IBF. Я закрепил за собой эту позицию. Президент IBF сказал: "Дерек, твоя позиция в порядке, можешь не переживать". Так что я хочу, чтобы победитель боя Усик – Дюбуа, — неважно, Усик или Даниэль — откажется от поясов WBO и IBF. Тогда мы с Джозефом разорвем друг друга за них", – признался Дерек в эфире Youtube-канала talkSPORT Boxing.

Дерек постарается воплотить все эти мысли в реальность:

Да. Это мой план. Но знаешь, как бывает с промоутерами — они могут взбеситься, что это я придумал, и постараются всё сорвать и сделать по-своему. Но пока что план такой

Напомним, что 1 ноября 2020 года Чисора проиграл Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

Александр 19 июля вернется на ринг поединком против британца Даниеля Дюбуа, которого он уже побеждал два года назад. На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.

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