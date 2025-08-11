Официально: 40-летний Криштиану Роналду решил впервые жениться. Как выглядит невеста футболиста

Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду решил жениться на своей возлюбленной Джорджине Родригес спустя девять лет отношений. 40-летний футболист сделал предложение 31-летней аргентинской модели, с которой он воспитывает пять детей.

Соответствующее фото сама Родригес опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Девушка показала на снимке обручальное кольцо, которое ей презентовал пятикратный обладатель "Золотого мяча", который сейчас защищает цвета аравийского "Аль-Насра".

"Да, согласна. В этой жизни и во всех следующих", – подписала фотографию Родригес, которая родила футболисту двух детей. Также Роналду является отцом сына он неизвестной американской официантки, а также двух близнецов от суррогатной матери.

В 2022 году пара ожидала появления близнецов, однако один из них умер во время родов. При этом, по данным СМИ, в ноябре 2019 года Криштиану и Джорджина тайно поженились в Марокко. Однако, влюбленные категорически опровергали подобные слух.

КТО ТАКАЯ ДЖОРДЖИНА РОДРИГЕС

Роналду и Родригес познакомилась на модном показе Dolce&Gabbana в VIP-зоне в середине 2016 года. К тому времени девушка уже начала модельную карьеру, а нападающий португальской сборной успел расстаться со своей предыдущей девушкой – победительницей конкурса красоты "Мисс Испания-2014" Дезире Кордеро.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Криштиану Роналду подписал новый контракт с "Аль-Насром", по которому будет получать космические 263 млн долларов в год.

