'Никто не думал, что такое может случиться'. Появилось объяснение, произошедшему с украинской чемпионкой на Олимпиаде-2024. Видео

Тренер сборной Украины по тяжелой атлетике Юрий Кучинов рассказал, что произошло с украинкой Камилой Конотоп. 23-летняя харьковчанка из-за травмы не смогла побороться за медаль в весовой категории до 59 килограмм.

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Украинка заявила на первую попытку в рывке самый высокий вес среди всех участников – 104 кг. При этом Камила сильно повредила заднюю поверхность бедра.

"Она приехала сюда самая сильная. Мы даже пропускали кубок мира, чтобы соперницы не видели, в какой она находится форме. На тренировке она в рывке делала 110 кг и толкала 135 кг. Никто не думал, что такое может случиться. Она видела себя олимпийской чемпионкой. А мы начали с олимпийского рекорда 104 кг, и не очень я вам скажу она хорошо вырвала, потому что обычно на тренировке 105 кг делала шикарно, и вдруг у нее прострелило бедро", – заявил Кучинов.

Юрий Павлович, за плечами которого восемь Олимпиад, сразу понял, что это окончание борьбы за медаль.

"Когда она мне сказал, что "словно ветка хрустнула, и такая боль, что вплоть до головы", я все понял. Дали ей обезболивающее, я даже хотел снять ее с соревнований, но она требовала, мол, давайте как-то думать, как продолжить состязание: "Давайте я выйду на первую попытку, потом на вторую, а потом будем думать, как на медаль". И в первом подходе она справилась с собой, а уже во втором снова началось", – сказал украинский тренер.

Кучинов пытался снять Камилу с соревнований, но она ответила категорическим отказом.

"В третьем подходе ей нужно было сделать 132 кг, которые она часто поднимала. Ничего невозможно там не было, но, вероятно, свою роль сыграла психология. Сама говорит, мол, дайте мне выйти, и потом показывает, что у нее все болит", – подытожил Юрий Павлович.

Как сообщал OBOZ.UA, на Играх-2024 Камила завершила выступление на седьмом месте с общим результатом 227 кг (104 рывок + 123 толчок).

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