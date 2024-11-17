'Никакой! Думает, что он звезда...' Кварцяный набросился на лидера сборной Украины по футболу

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в резкой форме раскритиковал нападающего сборной Украины Артема Довбика за его игру в матче против Грузии. Функционер не смог сдержать эмоций, заявив, что очень разочарован футболистом "Ромы".

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По мнению Виталия Владимировича, Артем забыл, что главное, что должен делать нападающий – это уметь обыгрывать оппонентов.

"Он никакой! Очень разочарован его игрой. Какой-то он такой самодовольный был. Что вот он в сборной, о нем много пишут. Когда играл за "Жирону", то среди его партнеров было много индивидуально сильных игроков, которые давали ему такие пасы, что оставалось просто забивать. Подставил ногу, подставил голову. Довбик думает, что он звезда, а на самом деле… В Роме его под конец игры часто меняют, он не играл в качественный футбол, – цитирует Кваряцного "Спортарена".

Тренер напомнил, что центрфорвард должен постоянно возиться с мячом, делать финты, обыгрывать соперников, играть корпусом.

"Его игрой должны наслаждаться, на него должны ходить зрители. А Довбик — классический нападающий таранного типа, который 70 процентов игрового времени почему-то играет спиной к чужим воротам. Классный форвард должен уметь сам решать судьбу поединка, а не только надеяться на прострелы и навесы. Довбик не хочет играть лицом к воротам соперников, ведь самое трудное в футболе — это обыгрывать", – сказал Кварцяный.

Виталий Владимир сделал прогноз, что будет с футболистом, если он не поменяет стиль игры.

"Если Довбик и в дальнейшем будет так играть, то через сезон опустится во вторую команду Ромы, через два года — в третью, а затем будет гонять мяч среди любителей", – подытожил бывший наставник "Волыни".

Как сообщал OBOZ.UA, 16 ноября украинская сборная упустила победу над Грузией (1:1), чем серьезно осложнила себе выход в элитный дивизион. Для того чтобы не вылететь в Лигу С, нашим соотечественникам необходимо добиться лишь одного результата.

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