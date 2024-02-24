Непобедимый вендеркинд брутально нокаутировал чемпиона мира по боксу, отобрав титул. Видео

Японский боксер Дзюнто Накатани (27-0, 20 КО) добыл эффектную победу над мексиканским чемпионом мира по версии WBC Алехандро Сантьяго (28-4-5, 14 КО), отобрав титул. 12-раундовый поединок в легчайшем весе в Токио завершился досрочно.

После спокойного начала поединка, японец постепенно стал перехватывать инициативу. С каждой трехминуткой претендент выглядел все уверенней. Накатани работал многоударными комбинациями, раз за разом набирая очки.

Мексиканский боец сильно уступал сопернику по скорости работы ног и умении создавать углы атак.

Развязка наступила в 6-м раунде. Сперва Дзюнто удалось донести левый прямой, который отправил чемпиона в нокдаун.

Алехандро смог подняться, но лишь для того, чтобы пропустить комбинацию с обеих рук. После этого рефери решил не продолжать встречу, присудив победу техническим нокаутом.

Таким образом Накатани стал чемпионом в третьей весовой категории. 26-летний японский вундеркинд до этого становился чемпионом мира в наилегчайшем (WBO, 2020—2022) и 2-м наилегчайшем (WBO, 2023) дивизионе.

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