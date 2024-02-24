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Непобедимый вендеркинд брутально нокаутировал чемпиона мира по боксу, отобрав титул. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
708
Непобедимый вендеркинд брутально нокаутировал чемпиона мира по боксу, отобрав титул. Видео

Японский боксер Дзюнто Накатани (27-0, 20 КО) добыл эффектную победу над мексиканским чемпионом мира по версии WBC Алехандро Сантьяго (28-4-5, 14 КО), отобрав титул. 12-раундовый поединок в легчайшем весе в Токио завершился досрочно.

После спокойного начала поединка, японец постепенно стал перехватывать инициативу. С каждой трехминуткой претендент выглядел все уверенней. Накатани работал многоударными комбинациями, раз за разом набирая очки.

Непобедимый вендеркинд брутально нокаутировал чемпиона мира по боксу, отобрав титул. Видео

Мексиканский боец сильно уступал сопернику по скорости работы ног и умении создавать углы атак.

Непобедимый вендеркинд брутально нокаутировал чемпиона мира по боксу, отобрав титул. Видео

Развязка наступила в 6-м раунде. Сперва Дзюнто удалось донести левый прямой, который отправил чемпиона в нокдаун.

Непобедимый вендеркинд брутально нокаутировал чемпиона мира по боксу, отобрав титул. Видео

Алехандро смог подняться, но лишь для того, чтобы пропустить комбинацию с обеих рук. После этого рефери решил не продолжать встречу, присудив победу техническим нокаутом.

Таким образом Накатани стал чемпионом в третьей весовой категории. 26-летний японский вундеркинд до этого становился чемпионом мира в наилегчайшем (WBO, 2020—2022) и 2-м наилегчайшем (WBO, 2023) дивизионе.

Непобедимый вендеркинд брутально нокаутировал чемпиона мира по боксу, отобрав титул. Видео

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