Непобедимая чемпионка сенсационно проиграла нокаутом в первом же раунде три пояса. Видео

Аргентинка Эвелин Бермудес (22-1-1, 8 КО) сенсационно нокаутировала чемпионку WBA Сару Бэйли (6-1, 0 КО) в первом раунде объединительного поединка за титулы WBA, IBF и WBO. 10-раундовый поединок вечера бокса в Канаде на ринге Hard Rock Casino завершился досрочной.

Видео дня

В начале поединка Бермудес отправила Бэйли в нокдаун, после чего местная спортсменка смогла подняться и попыталась продолжить бой. Уже через несколько секунд она вновь оказалась в нокдауне, и рефери остановил поединок.

Для справки: Эвелин Назарена Бермудес (род. 1 апреля 1996) — аргентинская профессиональная боксерша, двукратная чемпионка мира в женском первом наилегчайшем весе. Она младшая сестра бывшей трёхкратной чемпионки мира Даниэлы Ромины Бермудес.

Бермудес дебютировала в профессиональном боксе 22 октября 2016 года победой по очкам над Адрианой Молданадо. После девяти побед подряд она выиграла южноамериканский титул в супер-флайвейт весе в 2018 году, а через три месяца завоевала первый мировой титул IBF в младшем легчайшем весе, победив Гвадалупе Баутисту.

В 2022 году она добавила титул WBO, нокаутировав Дебору Ренгифо, но в ноябре того же года уступила свои пояса Йокасте Валье по решению большинства судей. В марте 2023 года Бермудес вернула титулы, победив Танью Энрикес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!