'Не умеют они! И так постоянно': Сабо резко оценил победу Украины над Азербайджаном в отборе ЧМ-2026

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал сборную Украины за матч с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026. По словам бывшего наставника национальной команды, "сине-желтые" в буквальном смысле мучились в игре с более слабым соперником, вместо того, чтобы уверенно взять три очка.

Такое мнение Сабо выразил в интервью таблоиду Blik, комментируя минимальную победу украинцев в Кракове (2:1). Опытный специалист подчеркнул, что подопечные Сергея Реброва откровенно провалили поединок против аутсайдера группы, продемонстрировав огромное количество брака в передачах во время построения атак.

"Не ожидал я, что будет такая трудная игра, но это полностью вина наших игроков. Ну, не умеют они держать мяч! Не держится он в ногах наших ребят абсолютно. Отбор – потеря, отбор – потеря, и так постоянно. Я тоже смотрел игру, переживал... Ну, что это такое? Украина ведет в счете и вместо того, чтобы успокоить игру, придержать мяч, контролировать происходящее на поле, наши допускают ошибку за ошибкой. Много брака, очень много. Все это говорит о невысоком классе наших игроков", – сказал Сабо.

После четырех игровых дней Украина расположилась на второй строчке в группе D отбора к ЧМ-2026, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Свою следующую игру подопечные Реброва проведут 13 ноября в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил победу над Азербайджаном в четвертом туре отбора к чемпионату мира 2026 года.

