Не Роналду. Легендарная суперзвезда стала самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Майкл Джордан стал самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, опередив легендарного португальца Криштиану Роналду и других звёзд, пишет Sportico. Его Воздушество удерживает лидерство благодаря своим контрактам с Nike, которые приносили ему доходы десятилетиями.

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В общей сложности, 50 самых высокооплачиваемых спортсменов всех времён заработали $53,2 миллиарда с учётом инфляции и $37,7 миллиарда по номинальной стоимости на конец 2024 года.

В этот список вошли спортсмены из восьми различных видов спорта и 16 стран, но наибольшее число представителей — 13 человек — составляют игроки НБА. Серена Уильямс стала единственной женщиной, попавшей в топ-50. Доходы включают не только призовые и зарплаты, но и спонсорские контракты, лицензионные отчисления, роялти и другие источники прибыли.

Майкл Джордан – является лучшим баскетболистом в истории этого вида спорта по версии экспертов ESPN. Джордан играл на позиции атакующего защитника и сыграл ключевую роль в популяризации баскетбола и НБА в 1980-1990-х годах. Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА.

После успешной карьеры в Университете Северной Каролины, где он выиграл чемпионат NCAA в 1982 году, Майкл присоединился к "Чикаго Буллз" в 1984 году. Он получил прозвища "Air Jordan" за свою феноменальную прыгучесть и стал одним из лучших защитников в истории. В 1993 году, после трагической гибели своего отца, Джордан ушел из баскетбола и попытался строить карьеру в бейсболе.

Однако в 1995 году он вернулся в НБА и помог "Буллз" выиграть ещё три титула. Он завершил карьеру в 1999 году, но снова вернулся в 2001 году, играя за "Вашингтон Уизардс" до 2003 года.

В 1984 году Майкл подписал контракт с Nike, который разработал для него кроссовки Air Jordan, ставшие самостоятельным брендом. Джордан также сыграл свою роль в фильме "Космический джем" (1996) и стал владельцем клуба "Шарлотт Хорнетс" в 2010 году, став первым игроком НБА, который стал владельцем команды. Майкл Джордан также стал первым миллиардером среди спортсменов, и его состояние оценивается в $1 млрд.

По данным Forbes, он является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, заработав в сумме $1,85 млрд с учётом инфляции. Основную часть своего состояния Майкл получил не только за игры, но и благодаря рекламным контрактам, включая долгосрочное сотрудничество с Nike.

Напомним, что год назад сразу десять украинских футболистов вошли в топ-15 самых дорогих игроков в мире из стран так называемого СНГ. Также в список попали два представителя Грузии, один армянин и два россиянина, один из которых выступает во французском чемпионате.

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