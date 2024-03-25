10 из 15 – украинцы: названы самые дорогие футболисты мира из 'стран СНГ'

Сразу десять украинских футболистов вошли в топ-15 самых дорогих игроков в мире из стран так называемого СНГ. Также в список попали два представителя Грузии, один армянин и два россиянина, один из которых выступает во французском чемпионате.

Соответствующие данные обнародовал популярный портал Transfermarkt, который специализируется на трансферах и статистике. Самым дорогим он назвал полузащитника итальянского "Напало" Хвичу Кварацхелию, стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро.

За ним расположились украинцы Александр Зинченко из лондонского "Арсенала" и Михаил Мудрик из "Челси". Их трансферная цена, по мнению, аналитиков составляет 42 и 35 млн в европейской валюте. Наравне с Мудриком котируется вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили.

Пятерку замкнул наш форвард испанской "Жироны" Артем Довбик, которого оценивают в €30 млн. Также в списке фигурируют другие футболисты сборной Украины – Виталий Миколенко, Илья Забарный, Виктор Цыганков (все – по €28 млн), Георгий Судаков, Анатолий Трубин (оба – по €25 млн), Николай Матвиенко (€20 млн) и Андрей Лунин (€16 млн).

Общая стоимость украинских игроков из списка составляет 277 миллионов евро. А в целом нынешнюю национальную команду нашей страны оценивают в €354,5 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин получил выгодное трансферное предложение от английского "Манчестер Юнайтед",

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