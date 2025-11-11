Назван транслятор матчей сборной Украины в отборе на женский Евробаскет-2027

Женская национальная сборная Украины на этой неделе стартует в квалификации чемпионата Европы-2027. Наша сборная под руководством Евгения Мурзина уже собралась в Черногории, где проводит подготовку к первому матчу отбора.

Украинская сборная попала в группу Е, где сыграет со сборными Черногории, Болгарии и Азербайджана. Начнут отбор на Евробаскет-2027 подопечные Евгения Мурзина выездным матчем с Черногорией 12 ноября, после чего будут играть два номинально домашние матчи 15 и 18 ноября в Риге, Латвия на площадке Олимпийского центра.

Все матчи женской национальной команды в Украине эксклюзивно в прямом эфире покажет "Киевстар ТВ". Вашему вниманию расписание трансляций матчей сборной Украины:

12 ноября. Подгорица, Черногория. 20:00, Черногория – Украина

15 ноября. Рига, Латвия. 18:30, Украина – Болгария

18 ноября. Рига, Латвия. 18:00, Украина – Азербайджан

Еще три матча квалификации на чемпионат Европы-2027 женская сборная Украины проведет в марте 2026 года. Согласно формату, во второй раунд выйдут по две лучшие команды каждой группы, а также три лучшие команды, которые займут третьи места.

