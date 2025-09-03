Авторитетный футбольный портал Transfermarkt 3 сентября 2025 после закрытия летнего трансферного окна обновил свои данные, опубликовав топ-100 клубов по совокупной трансферной стоимости футболистов. Первое место уверенно занял "Реал Мадрид": его рыночная стоимость составляет впечатляющие €1,41 млрд, при этом четыре футболиста клуба оцениваются выше €100 млн.

На втором месте идет "Арсенал". Стоимость состава лондонцев выросла до €1,33 млрд, что стало возможным благодаря активным летним покупкам, которые привели к удачному усилению, включая приобретения Нони Мадуэке и Виктора Дьекереша. "Манчестер Сити" с €1,23 млрд замкнул тройку.

Украинские клубы представлены донецким "Шахтером" (88-е место, 129.4 млн евро). Аналитики отмечают, что из-за военных обстоятельств и решений FIFA команда потеряла значительные источники дохода.

В целом, события сентября 2025 года подчёркивают значительный разрыв в экономических возможностях: западноевропейские топ-клубы ведут уверенную финансовую экспансию, тогда как украинские команды переживают серьёзные испытания, лишившись ресурсов и возможностей для укрепления состава на трансферном рынке.

Всего же футбольные клубы потратили 9,76 миллиардов долларов на трансферы. Больше всего за лето заплатили английские команды (3,19 млрд), в тройку лидеров также вошли Германия (980 млн) и Италия (950 млн).

Напомним, что "Шахтёр" продал полузащитника сборной Украины Георгия Судакова в "Бенфику" за €27 млн. На следующий день 22-летний бразильский футболист Кевин покинул донецкий клуб за 40 млн евро и подписал контракт с английским "Фулхэмом".

