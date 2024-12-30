'Набираю Суркиса: 'Что делать?' Милевский впервые рассказал, как Блохин выгнал его из 'Динамо'

Знаменитый футболист киевского "Динамо" Артем Милевский выразил сожаление из-за конфликта с Олегом Блохиным, который возглавлял команду в 2012-2014 годах. Бывший нападающий "бело-синих" отметил, что обязан был пойти на компромисс из уважения к статусу и возрасту легенды клуба.

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Об этом Милевский заявил в интервью "Украинскому футболу", вспоминая свою выходку с появлением в халате на презентации наставника. Экс-форвард "Динамо" подчеркнул, что с большим уважением относится к обладателю "Золотого мяча" и лучшем бомбардиру в истории киевлян.

"К Олегу Владимировичу я хорошо отношусь и хочу поздравить его с наступающим Новым годом. Я желаю ему и его семье только добра и счастья. Когда у нас с Олегом Владимировичем был уже конфликт, он мне сказал: "Выселяйся с базы и переезжай на другую". Я набираю Суркиса: "Меня Блохин с базы выселяет. Что делать?". Игорь Михайлович спокойно отвечает: "Ничего не делай. Он что, тебя туда заселял? Никто тебя не выселит, но вы как-нибудь найдите общий язык". Увы, нам тогда не удалось помириться. Я моложе и надо было сделать первый шаг", – сказал Милевский.

Напомним, что Артем покинул столичный клуб в сентябре 2013 года. Всего за "бело-синих" он провел 278 матчей, в которых забил 86 голов. В августе-2021 Милевский извинился перед Блохиным во время вручения премии "Национальная легенда Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский объявил о возвращении в футбол и решил выступать за столичный медиаклуб IGNIS.

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