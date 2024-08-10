На Олимпиаде-2024 борчиха 'воткнула' соперницу головой в ковер. Видео

Румынская девушка-борец Каталина Аксенте получила серьезную травму в 1/8 финала турнира Олимпиады-2024 по вольной борьбе в категории до 76 кг. 28-летнюю призерку чемпионатов Европы "воткнула" головой в ковер титулованная Кеннеди Блейдс (США).

Видео дня

В какой то момент схватки 20-летней Блейдс удалось провести захват и американка совершила бросок прогибом. Аксенте неудачно ударилась и больше не смогла подняться. Врачи унесли спортсменку на носилках, а Блейдс вышла в четвертьфинал.

Блейдс в октябре 2023 года в Тиране, проиграв в финале Ритике Худе из Индии, стала серебряным призёром на чемпионате мира среди девушек до 23 лет. В 2024 году она победила олимпийскую медалистку 2020 года Аделайне Грей на отборочных соревнованиях в США, таким образом получив квалификацию на летние Олимпийские игры в Париже.

Аксенте является бронзовым призером чемпионатов Европы 2020 и 2023 годов. Участница II Европейских игр в Минске. На чемпионате Европы среди спортсменов не старше 23-х лет в 2018 году в городе Стамбуле, в весовой категории до 76 кг, завоевала бронзовую медаль.

В феврале 2020 года на чемпионате континента в итальянской столице, в весовой категории до 72 кг Каталина в схватке за бронзовую медаль победила спортсменку из Италии Энрику Ринальди и завоевала бронзовую медаль взрослого чемпионата Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!