На Олимпиаде-2024 эстонский легкоатлет прыгал с шестом и упал не в ту сторону. Видео

Эстонский десятиборец Карел Тильга стал звездой социальных сетей после своего выступления на Олимпиаде-2024. 26-летний уроженец Тарту неудачно выполнил прыжок с шестом, спровоцировав шутки в интернете.

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Когда очередь дошла до Тильга, тот не смог выбрать правильный угол. Спортсмен взлетел, однако затем вместо того, чтобы перелететь планку, он "завис" на шесте. Повисев немного, эстонец, свалился в другую сторону – на беговую дорожку.

В итоге Карел заняла 11-е место из 20 спортсменов в общем зачете декатлона. Украина в этой дисциплине представлена не была

На прошлой Олимпиаде Карел Тильга получил 0 очков в прыжках с шестом и в итоге занял 20-е место. Он не финишировал на чемпионате Европы 2022 года, также получив 0 очков в прыжках с шестом.

В тоже время Карел является чемпионом NCAA 2021 года по десятиборью.

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала 11-й в тройном прыжке на Олимпиаде-2024. 29-летняя уроженка Хмельницкой области завершила выступления в Париже с единственной результативной попыткой на 13.98 метра.

Украинская легкоатлетка не смогла попасть в восьмерку лучших и продолжить борьбу за медали. Во время интервью украинка расплакалась.

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