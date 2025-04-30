Проехались по главному фавориту. Что помогло ПСЖ так легко переиграть 'Арсенал': обзор матча

В первом полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ минимально выиграл "Арсенал". Лишь одного быстрого гола хватило, чтобы Дембеле и компания уверенно держали контроль над лондонскими футболистами, а также постоянно доказывали, кто главный на английской арене. Что же пошло не так в плане Артеты? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Стартовые составы

"Арсенал": Райя, Тимбер, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Райс, Эдегор, Мерино, Троссар, Сака, Мартинелли.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

Первый тайм. Прохладный душ для канониров

Старт игры сломал все ожидания. Быстрый гол Дембеле показал, что именно ПСЖ было наиболее мотивировано не только на давление, но и на преимущество в счете. Примерная атака, образцовый удар и плохая защита "Арсенала" на всех этапах за 10 секунд - все собралось в одном месте и счет был открыт уже на 3 минуте.

Парижане играли по ситуации и как же необычно было видеть канониров на мяче только у собственных ворот. Их очень крепко зажимали – Райя выполнил едва ли не больше коротких передач со всей команды за первый тайм. Кварацхелия и Дуэ перегружали фланги, поэтому лондонцы постоянно вынуждены были сидеть позади. А в ответных моментах грузина постоянно закрывали двое защитников: к Салиба кто-то приходил на помощь, чтобы вплотную закрыть нападающему все возможное пространство.

Первый действительно опасный момент от своей команды "Эмирейтс" увидел лишь на 24-й минуте, да и то – Тимбер пробил по воротам очень легко, Доннарумма без проблем взял мяч. Через несколько минут был еще один удар от Тросара, но также как разминка для голкипера. Фиксированная защита с четким выбором позиций от Маркиньоса и Хакими не позволяла реализовать потенциал ни Сака, ни Мартинелли. "Арсенала" в первые 45 минут не было на поле. Зато Дуэ над Дембеле продолжали издеваться над обороной Артеты: Райя только и успевал рычать на одноклубников за такую свободу для соперника.

ПСЖ доминировал весь первый тайм вдвое по ключевым показателям. Все строилось через Витинью, грамотно обострявшему на вингеров. Определенного лидера в "Арсенале" не выделить, хотя больше всего за тайм мяча коснулся Райс. Такие мощные стандарты канониров были беззубыми: на угловых подачи съедали, а несколько штрафных Эдегор выполнил прямо в голову защитников Парижа. Еще и два импульсивных игрока атаки сели на карточки. Идеальный и спокойный отрезок от французов завершился нужным результатом.

Второй тайм. ПСЖ простил соперника и обошлось без разгрома

Правильные слова нашлись: теперь уже "Арсенал" побежал забивать и ему так же хватило 3 минут, чтобы стандарт превратить в гол. Но схема розыгрыша, где игроки сознательно вбегают из офсайда не оправдала себя – Мерино забил именно из положения вне игры. Счет остался 0:1.

Лондонцам удалось вернуть контроль за игрой: к ним вернулись инициатива, владение и качественные отборы. Что же было плохо – использование возможностей. При выходе в контратаки подопечные Артеты легко теряли мяч из-за передачи в спину или слишком сильного прострела. Золотых моментов можно упомянуть только один. Тросар получил классную возможность сравнять счет и бил в угол мимо Доннаруммы, но голкипер совершил невероятный сейв.

Следует отдать должное тому, как Маркиньос и Пачо управляли оборонительными действиями. Низким блоком они спокойно закрывали пространство между линиями. Едва была возможность выбежать вперед, мяч бросали атакующей тройке ПСЖ, из-за чего уже лондонцы отходили к своему штрафному. Чтобы команда не садилась настолько низко, Райя приходилось подниматься на розыгрыш до центрального круга. Это чуть не привело к куражному голу, когда Кварацхелия попытался забросить за воротник полевому голкиперу.

Последние 15 минут прошли под флагом канониров, впрочем, это повышало лишь процент владения. Артета тянул с заменами до 83-й минуты, настолько было заметно, что обновить нужно всех одиннадцать игроков. Команда Энрике успешно и полностью выключила "Арсенал", незаметными были Сака, Эдегор, Мартинелли. Все те, кто должен был забить или хотя бы обострять – растворились. А вот парижане провели несколько собственных опасных атак, где лишь чрезмерная уверенность мешала точно ударить и закрывать убедительную гостевую победу разгромом.

0:1 – ПСЖ выигрывает первый полуфинал Лиги чемпионов. Счёт шаткий и пока никому и ничего не гарантирует, но дает удобное психологическое преимущество перед домашней игрой в Париже. Испуганный "Арсенал" не запомнился абсолютно ничем, тогда как гости занимались расточительством и сами себя лишили возможности громить лондонцев. Все будет решено через неделю.