На 31-й секунде. В УПЛ забит самый быстрый гол сезона. Видео

Бразильский полузащитник "Шахтера" Невертон забил в ворота ФК "Харьков" уже на 31-й секунде матча. Этот гол стал самый быстрым в текущем сезоне украинской Премьер-лиги.

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Эпизод произошел в третьем туре сразу после стартового свистка на стадионе "Арена Левый Берег" в Киевской области.

Футболисты "Шахтера" организовали высокий прессинг на половине поля соперника, вынудив ошибиться защитника харьковчан. Евгений Павлюк не смог обработать мяч на приеме от вратаря Георгия Ермакова возле собственной штрафной площади. Невертон перехватил круглый снаряд, пробежал с ним несколько метров и точным ударом отправил его в ворота.

Этот гол стал для бразильца первым в нынешнем розыгрыше УПЛ.

Несмотря на рекорд сезона, результат Невертона не вошел в пятерку самых быстрых голов в истории чемпионата Украины. Рекорд турнира принадлежит Роману Яремчуку, который в составе "Александрии" отличился на 7,4-й секунде матча против "Ворсклы" в октябре 2016 года.

В топ-5 самых быстрых голов чемпионата Украины также входят мячи Алексея Гуцуляка за "Днепр-1" (7,7 секунды), Александра Косырина за "Черноморец" (8,9 секунды), Брандао за "Шахтер" (10 секунд) и Луиса Адриано за "Шахтер" (11 секунд).

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