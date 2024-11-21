'Мы первая команда в истории': бомбардир сборной Украины наехал на критиков команды

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук потребовал от экспертов перестать критиковать игроков команды за выступление на чемпионате Европы и в Лиге наций. По словам форварда греческого "Олимпиакоса", негативные комментарии влияют на молодых футболистов, которые "боятся себя показать".

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Об этом Яремчук заявил в интервью YouTube-каналу "Взбірна", комментируя победу над Албанией и выход в плей-офф Лиги наций. Лучший бомбардир "сине-желтых" в официальных матчах нынешнего года добавил, что у нынешней сборной есть перспектива, а ее состав достаточно молод.

"Хотелось бы попросить всех людей, которые возле футбола, немного сбавить градус, потому что есть старшие люди, которые немножко справляются с критикой, а есть молодые футболисты, которые закрываются в себе, и они боятся показать себя. Я понимаю, что люди переживают, но так получается, что сейчас мы выходим на чемпионат Европы, берем четыре очка... Да, мы провалили игру с румынами, но мы первая команда в истории, которая не вышла в плей-офф с четырьмя очками. Сейчас мы выходим в плей-офф Лиги наций бороться за Лигу А", – сказал Яремчук.

Уже известные потенциальные соперники украинской сборной в плей-офф Лиги наций, матчи которого состоятся в марте будущего года.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины сыграла 11 официальных матче в 2024 году, в которых добыла всего пять победы, забив 14 голов.

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