'Мы не готовы играть': Шовковский оценил старт 'Динамо' в Лиге конференций

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский назвал ключевым первый пропущенный гол своей командой в противостоянии с английским "Кристал Пэлас" в первом туре Лиги конференций. По словам легендарного вратаря, именно этот момент и стал основной поражения его подопечных.

Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции после игры в Люблине, пишет официальный сайт "Динамо". Наставник "бело-синих" подчеркнул, что до первого взятия ворот игра проходила ровно по тому сценарию, который и предполагали в расположении киевлян, а все решило индивидуальное мастерство.

"Нам важно было на первых минутах справиться с давлением и в первую очередь с тем напряжением, которое немножечко чувствовалось в раздевалке перед игрой. Я думаю, что это в принципе удалось, должны были успокоить игру, но случилось то, что случилось. Мы расстроены, безусловно. И в таких матчах многое решает индивидуальное мастерство. Я об этом говорил перед матчем. И, безусловно, каждый пропущенный мяч, каждый забитый мяч – это следствие действий и, безусловно, контрдействий. В целом игра проходила так, как мы это предвидели. Но, к сожалению, пропущенный гол внес свои коррективы. Думаю, что мы сегодня не готовы играть с англичанами в открытый футбол", – сказал Шовковский.

Отметим, что свой следующий поединок в Лиге конференций динамовцы проведут на выезде против турецкого "Самсунспора". Эта команда начала турнир победой над варшавской "Легией" в гостях (1:0).

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" добыл победу над шотландским "Абердином" в зрелищном матче Лиги конференций.

