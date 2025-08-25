OBOZ.UA продолжает рассказывать об известных украинских футболистах разных поколений. Сегодня, друзья мои, в центре вашего внимания в прошлом прекрасный защитник киевского "Динамо" и сборной Украины, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Олег Лужный.

Видео дня

Родился 5 августа 1968 года во Львове. Воспитанник Львовского спортинтерната. Играл за команды "Торпедо" Луцк (1985-1988 гг.), СКА Львов (1988 г.), "Динамо" Киев (1989-1999 гг.), "Арсенал" Лондон (1999-2003 гг.), "Вулверхэмптон" Англия (2003-2004 гг.). Чемпион СССР 1990 года, бронзовый призер 1989 года, обладатель Кубка СССР 1990 года. За сборную бывшего СССР сыграл 8 матчей. Чемпион Европы среди молодежи 1990 года. Чемпион Украины (1993-1998 гг.), четырехкратный обладатель Кубка страны. За сборную Украины в период с 1992 по 2003 года провел 55 матчей и забил 13 мячей. 39 раз выводил на матчи сборную страны с капитанской повязкой.

В декабре 2000 года издание "Украинский футбол" включило Лужного в символическую сборную Украины XX столетия. По результатам общенационального опроса по количеству голосов Олег уступил лишь Олегу Блохину, Андрею Шевченко и Анатолию Демьяненку.

Чемпион Англии 2002 года и обладатель Кубка Англии 2002 и 2003 годов. 110 матчей провел в составе "Арсенала" на протяжении четырех лет.

Характеристика игрока Олега Лужного

Физически крепкий, с высоким уровнем функциональной подготовки. Он был хозяином своего фланга защиты. Постоянно поддерживал атаку, делал опасные передачи в штрафную соперника. Выкладываясь в каждой игре на 100%, Лужный в первую очередь собственным примером показывал, как надо бороться до конца. Если до партнеров не доходило на словах, то иногда капитан команды объяснял более доходчиво. "Лужный мог в раздевалке и по печени дать, когда было за что", – вспоминал Александр Хацкевич.

Лужный был капитаном лигочемпионского состава "Динамо", который победил "Барселону" 7:0 по сумме двух матчей в сезоне-1997/1998 и добился суммарной победы 3:1 над "Реалом" на пути к полуфиналу в сезоне-1998/1999. Тогда на игру Лужного обратили внимание селекционеры многих европейских клубов. Последовали приглашения. Но свой выбор динамовец остановил на Англии. Почему Англия, а не, скажем, Германия или Италия? Вот каким был его ответ на этот вопрос: "Я обожаю английский футбол и отношение к нему как болельщиков, так и тренеров, специалистов. В Англии играют постоянно на максимальных скоростях, и я наслаждаюсь именно тем, какой здесь царит джентльменский и одновременно бескомпромиссный дух. И я сделаю все, чтобы играть в основном составе "Арсенала".

В "Арсенале" киевский динамовец пришелся ко двору. Он стал игроком основного состава лондонского клуба. Олег оправдал надежды главного тренера команды Арсена Венгера. В одном из матчей на Кубок Лиги украинец Лужный даже выводил команду на поле в роли капитана.

Завершив блестящую карьеру игрока, Олег Лужный занялся тренерской работой. Первым в его карьере был латвийский клуб "Вента" в 2005 год, далее работал в "Таврии" (Симферополь) в 2012-2013 годах, в "Карпатах" в 2016-м. Также более 10 лет Олег Романович работал успешно в тренерском штабе родного "Динамо". Сейчас Лужный работает в Украинской ассоциации футбола.