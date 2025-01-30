"Мое сердце разрывается": вратарь сборной Украины не сдержал слез перед уходом из "Динамо". Видео
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан не смог сдержать слез во время прощальной речи теперь уже бывшим партнерам по киевскому "Динамо" перед переходом в аравийский "Аль-Шабаб". 30-летний голкипер решил перейти в новую команду после 14 сезонов в столичном клубе.
Соответствующее видео было опубликовано на странице "Динамо" в социальной сети Instagram. В ролике видно, что многие футболисты не скрывали своих эмоций во время трогательного момента.
Также Бущан оставил послание динамовцам и поклонникам команды. Участник двух чемпионатов Европы признался, что у него в буквальном смысле разрывается сердце из-за ухода из стана "бело-синих".
"Очень трудно подобрать слова, чтобы описать то, что я ощущаю сейчас. Мое сердце разрывается от одной мысли о том, что я покидаю свой дом. Команду, которая стала моей семьей. Болельщиков, ставших моими друзьями. Хочу, чтобы вы знали: я помню каждый день в клубе, каждого человека, который был рядом и поддерживал меня в трудные моменты. Меня нет без вас, и я всегда буду частью вас. Потому что мы – семья. Почти 16 лет пролетело как 16 дней", – прокомментировал трансфер Георгий.
Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский жестко оценил результаты команды в обновленной Лиге Европы.
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