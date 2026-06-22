"Мне говорили, что это нереально": как украинец стал первой ракеткой Австрии, сыграл с президентом "ПСЖ" и "умирал" за каждый очко на Premier Padel

Полномасштабная война застала Богдана Левчука в самолете, когда он летел в Киев на свой первый официальный турнир по паделу, а уже через несколько месяцев парень оказался в Вене с неистовым желанием проложить себе путь в европейском спорте. Сегодня Богдан – лидер национального рейтинга Австрии, игрок сборной Украины по паделу и основатель масштабного сообщества Padel Ukrainian Community, которое объединяет тысячи украинцев по всей Европе.

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В интервью Левчук рассказал о неожиданной тренировке с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи, которая вдохновила его ещё больше погрузиться в этот вид спорта, о конкуренции с австрийскими игроками за первую строчку рейтинга, экстремальный переезд в Брюссель ради исторического матча и перспективы развития этого вида спорта в Украине.

– После полномасштабного вторжения вы переехали в Европу и представляете там украинцев. Как вы оказались в австрийском паделе?

– Можно сказать, что всё началось с тенниса, которым я понемногу занимался с детства. Впоследствии перешёл в пляжный теннис, и в 2021 году я уже начал играть за национальную сборную. В начале 2022 года в нашем сообществе пляжных теннисистов появился новый тренд – все начали пробовать паддл. Я тоже посетил одну тренировку в Киеве, и мне это понравилось.

На самом деле о паделе я узнал гораздо раньше. Когда мне было 12 лет, в моем родном Ровно построили первые два падел-корта. Тогда мы с друзьями бегали там с обычными теннисными ракетками. В начале 2022 года в Киеве мы уже начали играть матчи на деньги. Вокруг были азартные ребята, всем хотелось адреналина и турнирного духа.

Перед самым началом полномасштабной войны я находился в Дубае на турнире по пляжному теннису. Рейс на 23 февраля отменили, ситуация была напряженной, все понимали, что что-то надвигается. Но на 24 февраля в Киеве был запланирован мой первый официальный турнир по паделу. Я до последнего верил, что всё будет хорошо. И вечером 23 февраля я прилетел в столицу.

Отец звонил мне из Днепра: "Сынок, возвращайся домой, здесь безопаснее, будь с нами". А я отвечал: "Нет, папа, я завтра сыграю турнир по паддлу, а дальше посмотрим". Конечно, позже я пожалел, что не послушал родителей, ведь первые недели в Киеве для всех были чрезвычайно тяжелыми. На этом паддл для меня на время закончился.

В конце марта я уехал в Европу на соревнования по пляжному теннису, а также на запланированную медицинскую операцию в Австрии. После этого решил остаться учиться в Вене. Там как раз было много моих друзей из Днепра – почти все они поступили в Венский экономический университет.

Первое, что я сделал, когда обосновался, — ввёл в поиск "пляжный теннис и паддл в Вене". Google выдал мне один клуб. Когда я пришёл туда, то был поражён масштабом: девять новеньких, современных крытых кортов! В Киеве на тот момент таких ярких локаций ещё не было. Я рассказал администрации о своей ситуации, и уже на следующий день мне предложили сыграть с хорошими местными австрийскими игроками. Игра понравилась и мне, и им. Так я начал интегрироваться в австрийское падель-сообщество. Мне даже подарили первую собственную ракетку.

В апреле и мае меня начали понемногу приглашать помогать кому-то из местных тренеров. Благодаря этому я стал ещё больше увлекаться паделом. Моя семья очень хотела, чтобы я уехал учиться в Америку и играл за тамтешний университет в теннис – мне на тот момент как раз исполнилось 18 лет. Но я был в том возрасте, когда хотелось быть поближе к Европе и к друзьям.

Я на сто процентов понимал, что хочу оставаться поближе к Украине. В свое время, когда только встал выбор — ехать учиться за границу или поступать в Украине, я настаивал, что никуда не поеду. Поэтому желания отправляться в США у меня не было. Родители тогда сказали: "Хорошо, тогда действуй здесь сам". Я согласился. Так всё и началось: понемногу тренировался в паддле и теннисе, а параллельно продолжал играть в пляжный теннис.

В начале лета я поехал на чемпионат мира по пляжному теннису в дисциплине IFBT, и нам удалось выиграть этот турнир для Украины! Мы завоевали золото в командном зачете, а также я победил в смешанном парном разряде вместе с очень сильной пляжной теннисисткой Еленой Кирпот. В одиночном и парном разрядах я завоевал "серебро", заняв вторые места. Возвращаясь домой, я уже анализировал свои перспективы в профессиональном спорте. Пляжный теннис развивается, но весь его центр сосредоточен в Америке, особенно в Бразилии. Все европейские профессионалы, стремящиеся зарабатывать этим видом спорта, уезжают строить жизнь туда. Я понимал, что не хочу этого.

Зато я видел большие перспективы в паделе. Вернувшись в Вену, я решил, что окончательно верю в этот вид спорта. Тогда ещё не было такого глобального бума, как сейчас. Прошел первый тренерский курс у испанского специалиста из академии Hello Padel и понял, что буду понемногу тренировать сам и разбираться во всём глубже.

А в июле произошла невероятная история. Я находился на кортах клуба, и на рецепцию позвонили ассистенты одной очень известной личности. На тот момент в клубе из тренеров был только я, а все корты пустовали. Мне сказали: "Богдан, можешь провести занятие? Звонили из отеля The Ritz-Carlton, кто-то забронировал тренировку". Я согласился. Взял корзину с мячами и стал ждать на корте.

Где-то через 25 минут открываются двери и входят около 15 охранников, куча разных менеджеров, а также парни в кепках футбольного клуба "ПСЖ". И ко мне на корт выходит владелец и президент парижского клуба — Нассер Аль-Хелаифи. Поскольку я слежу за футболом, то сразу его узнал и был просто в шоке. Сейчас он также является президентом Premier Padel — высшей категории соревнований в нашем спорте. Вообще, именно благодаря этому человеку падель сейчас набирает такие сумасшедшие обороты.

Мы играли в паре и провели на корте полтора часа. Нассер оказался очень открытым в общении. Он сказал мне, чтобы я смело ставил на переход Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", потому что они уже обо всём договорились. А насчёт падела он сказал: "Ты сейчас только начинаешь играть в падел, но я уже приобрел Premier Padel, и мы будем его мощно развивать". На тот момент в мире ещё существовали два параллельных профессиональных тура, и никто точно не знал, что Нассер выкупит права на World Padel Tour и объединит всех игроков в один новый тур.

Он убеждал меня: "Падель — это спорт, который через несколько лет будет везде в соцсетях. Все будут в него играть. Он обязательно станет олимпийским, и мы сделаем так, что о нём узнают все. Поэтому не останавливайся". Если сложить все пазлы воедино, то эта встреча оказалась одним из тех факторов, которые заставили меня ещё глубже погрузиться в падл. У меня появилось гораздо больше мотивации и веры в то, что этот спорт через год-два превратится в глобальный феномен.

В сентябре я встретился в Вене со своим давним знакомым — Данилом Евдокимовым, который сейчас является моим партнером по сборной Украины. Мы встретились на территории кампуса, где я жил, — он тоже только что переехал, чтобы закончить учебу в Австрии. Даниил спросил: "Когда пойдем играть в теннис?" Я ответил: "Нет, друг, с теннисом покончено, мы уже наигрались. Завтра я пойду показывать тебе совершенно другой вид спорта".

Мы пришли сыграть свой первый совместный матч и через открытый чат в WhatsApp пригласили к игре ещё участников. Вы не поверите, но к нам присоединился Василий Васильевич Продан — один из руководителей Федерации паделя Украины! Мы случайно встретились на кортах в Вене и сыграли матч: я, Даниил, Василий Васильевич и еще один парень-испанец.

После игры мы посидели, пообщались. Василий подробно рассказал, как сейчас всё развивается в Украине, какие есть планы и что впоследствии будет создана национальная сборная. Этот разговор нас очень вдохновил. Мы с Даниилом переглянулись и сказали: "Ну что, попробуем поиграть в местных любительских турнирах по паделу?". Вот так, с небольших соревнований в Вене, мы и начали шаг за шагом свой путь.

– Как иностранцу вообще попасть в чужую национальную лигу и потеснить местных игроков?

– Да, сейчас я действительно №1, но делю эту строчку со своим напарником-австрийцем Морисом. Во многих странах Европы, в частности в Австрии, даже иностранцы могут играть в местной лиге и входить в национальный рейтинг. Когда я начинал, в австрийском рейтинге насчитывалось около 9 000 игроков. Сначала мы побеждали на турнирах категории Advanced, а уже к концу года перешли в дивизион Expert. Там выступают игроки, которые находятся в шаге от сборной Австрии, а также профессиональные теннисисты, перешедшие в паддл.

Здесь есть интересное отличие от Украины: если у нас почти все ведущие игроки в паддл — это бывшие теннисисты, то в Австрии паддл существует чуть дольше. Поэтому здесь немало сильных игроков, которые начинали свой путь исключительно с падела, без теннисного опыта.

Уже играя в категории Expert, мы приблизились к первой двойке сотни рейтинга и как-то оказались на финале Бундеслиги в качестве зрителей. Это самый престижный командный чемпионат страны, куда съезжается вся элита лиги. Тогда в этом матче состязались лучшие австрийские мастера и испанцы уровня топ-10 страны. Мы сидели на трибунах, и мне тогда казалось, что играть так — просто невозможно. Помню, я повернулся к Данилу и говорю: "Через год-два мы должны научиться так играть, попробуем тоже попасть на эти турниры". А Даниил мне отвечает: "Да нет, это нереально".

И представляете, уже через год мы участвовали в этом чемпионате и в высшей категории заняли пятое место, а в прошлом году вообще стали чемпионами, обыграв в финале самых сильных соперников. Когда мы закрепились в топ-30, а впоследствии и в топ-20 игроков страны, перед нами открылись двери на международные соревнования. Тогда же я начал параллельно играть в паре с австрийцем Морисом, который на тот момент входил в топ-50 лиги.

На первых этапах в категории Expert мы с ним часто проигрывали, но поскольку мы одного возраста и у нас было общее видение, то решили продолжать двигаться вместе. Так что на тот момент у меня было два основных партнера — Даниил, с которым мы играли за сборную Украины и выступали на внутренних соревнованиях, и Морис. Я постоянно чередовал эти выступления, и шаг за шагом мы продвигались всё выше и выше.

Впоследствии мы с Данилом пробились на свой первый Masters — турнир, где соревнуются 8 лучших пар страны. Там мы заняли пятое место, что стало чрезвычайно крутым результатом. Тогда мы осознали, что способны на равных играть с лидерами сборной Австрии. После этого успеха Даниил поднялся на 20-ю позицию в рейтинге, а я — на 13-ю.

Кстати, когда мы только начинали, то находились где-то на уровне четвёртой или пятой тысячи, и я постоянно делал скриншоты экрана, фиксируя наш прогресс. Но помню, что после своего первого турнира я пообещал себе, что улыбнусь только тогда, когда стану номером один. Рейтинг стремительно рос, и я стал пятой ракеткой Австрии. Однако в конце прошлого года продвигаться вверх стало чрезвычайно трудно.

Я безмерно благодарен Австрии за гостеприимство, за опыт и за то количество игроков, с которыми здесь познакомился и благодаря которым повысил свой уровень. Но если говорить откровенно, никто из местных не хотел, чтобы первой ракеткой страны стал именно я. Доходило даже до неприятных ситуаций, когда местная федерация пыталась сделать так, чтобы у меня ничего не получилось. Впрочем, главное, что я смог хорошо выступить в финальных сериях турнира и выиграть Бундеслигу и турнир Elite.

А в начале 2026 года я помню, как открываю обновленную ленту и вижу своё имя на первом месте. Знаете, в тот момент ощущения были даже немного щемящими и грустными, ведь я снова убедился, что самое важное — это именно путь. Находиться на пьедестале и видеть себя на вершине — это круто, но ничто не сравнится с теми моментами и эмоциями, которые ты переживаешь, преодолевая препятствия на пути к своей цели.

С начала года мне удается удерживать лидерство, и мы постоянно чередуемся на первом-втором местах с моим напарником Морисом. Например, недавно состоялся Чемпионат Австрии — единственный турнир, где я из-за гражданства не имею права выступать. Поскольку это рейтинговый турнир, Морис за счёт него немного оторвался вперёд, но в целом мы идём с большим отрывом от остальных игроков лиги.

А недавно мы вместе с Морисом выиграли Кубок Австрии — это ещё один престижный турнир серии Elite. Благодаря этой победе мне наконец удалось закрыть очень важный гештальт. В австрийской лиге есть две легендарные пары — игроки сборной, которые выступают вместе более 10 лет и в своё время входили в топ-100 мирового тура World Padel Tour. На протяжении моих выступлений в Австрии я побеждал абсолютно всех, кроме этих двух дуэтов.

И вот на Кубке Австрии мы наконец-то обыграли одну из этих пар – очень уверенно, 2:0 по сетам. А с другим тандемом мы встретились на профессиональном турнире, где я играл в паре с украинцем. У нас даже был матчбол против них в решающей партии, но, к сожалению, мы уступили в тай-брейке со счётом 9:11. Я рад, что смог выйти на уровень, позволяющий считаться лучшим игроком Австрии.

– Как устроена система австрийского падело? Платят ли клубы зарплату, или это исключительно вопрос рейтинга и призовых?

– В Австрии всё сводится исключительно к национальному рейтингу и призовым на турнирах высшей категории. Конечно, здесь есть местные игроки-австрийцы, которые представляют конкретные клубы, и те помогают с финансированием, покрывают расходы или даже что-то доплачивают. Однако меня эта финансовая сторона вообще не касается. На самом деле я прекрасно понимаю их точку зрения. Клубам и местной федерации интересно развивать собственных воспитанников, которые будут выступать за национальную сборную Австрии. Например, Морис сейчас является моим напарником №1 на турнирах FIP, но Федерация падело Австрии настаивает на том, чтобы он играл не со мной, а с кем-то из игроков национальной сборной.

– Расскажите, где именно вы сейчас чаще всего тренируетесь и проходите сборы?

– Сейчас я выбрал для себя испанскую академию Vest Padél Academy в Валенсии. До этого я побывал во многих местах, тренировался в известных академиях с громкими именами, где занимаются звезды из топ-5 мирового рейтинга, и имел опыт работы с огромным количеством крутых специалистов. Поскольку я развиваюсь не только как игрок, но и как тренер, то подхожу к этому вопросу очень глубоко. Почему именно Vest Padél Academy? Там тренируются игроки моего уровня — примерно топ-400–500 мира, есть и более сильные спортсмены, и это создает благоприятную среду для роста.

В этой академии мне нравится, что внимание к игроку такое же, как и в более известных топовых академиях, но при этом основное внимание уделяется именно тебе. Очень хорошо сочетаются тренировки по паделу, физическая подготовка, работа спортивных психологов — там действительно работает сильная команда. И главное — неважно, какой именно тренер из пяти будет с тобой на корте. Все работают в одном направлении, постоянно общаются между собой и понимают твой уровень и задачи. Все построено как единая система.

Были академии, где один тренер даёт одни советы, потом заходит другой и полностью это опровергает — и ты просто теряешься между разными подходами. Сейчас, когда я развиваю собственную академию в Украине, я стремлюсь к тому, чтобы все тренеры в моей команде разделяли общее видение этого вида спорта и доносили до игроков единую, четкую философию игры.

– Учитывая ваш опыт за рубежом, если сравнивать Украину и европейские страны, в чём самое большое различие в условиях, культуре и восприятии этого вида спорта?

– Если говорить о разнице в культуре, то вспомню один очень классный случай. Я играл на турнире в Турции, и это был, наверное, лучший матч в моей жизни. Мы противостояли бывшей первой ракетке мира Саньо Гутьерресу и Гонсало Альфонсо – бывшему лидеру тура A1 Padel. Мы сыграли с ними достойно – 5:7, 4:6. Но показательным был другой момент. Перед игрой рефери вышел на корт и обратился к Саньо на английском. А тот в ответ в шутку сказал: "Не разговаривай со мной на английском. Падель — это испанский и аргентинский вид спорта. Пожалуйста, говори по-испански".

Да, он родился в Мексике, но Испания и Аргентина — это страны номер один. На мой взгляд, они будут удерживать этот статус еще очень долго, ведь там выросло уже пять-шесть поколений профессионалов, которые играют с раннего детства. В Испании паддл сейчас — второй по популярности вид спорта после футбола. Он обогнал даже классический теннис, хотя Испания исторически является одной из сильнейших теннисных держав мира. Там в школах паддл-теннис входит в программу физкультуры, возле учебных заведений стоят корты, где дети тренируются чуть ли не каждый день.

Ежегодно в испанский профессиональный спорт приходит по две-три тысячи юниоров. Очевидно, что при такой выборке шансы воспитать первую ракетку мира в разы выше, чем в Швеции, где падель тоже активно развивается, но там всего около сотни игроков попадают в топ-100 мирового рейтинга. Интересно, что в Испании дети параллельно играют в футбол, теннис и падл, переходя исключительно на падл ближе к 12–15 годам, а в Аргентине малыши с самого начала берут в руки только падл-ракетку.

Я убежден, что наши юниоры, обладающие прочной теннисной базой к 12–14 годам, могут стать лидерами в мире падела. Более того, есть мировые примеры, когда люди переходили из тенниса в падел даже в 25 лет и пробивались в топ-100. Но решающий фактор — это окружение. Если ты ежедневно тренируешься с лучшими тренерами, играешь с более сильными партнерами и постоянно стремишься к вершинам — результат не заставит себя ждать.

Что касается Украины, то я искренне рад тому, как стремительно у нас все развивается. Мне нравится количество людей, которые открывают для себя этот вид спорта. Пока что основное внимание уделяется в основном любителям, но все строится шаг за шагом. Я вижу, что Украинская федерация паделя делает правильные шаги. Вот недавно прошел Кубок Украины среди юниоров, а вскоре наши ребята впервые будут играть за сборную на юношеском чемпионате в Португалии. У нас появляются сертифицированные тренеры, растут игроки. Нужны лишь время и системный подход.

– Следите ли вы сейчас за внутренними украинскими турнирами и игроками?

– Конечно, ведь помимо собственной профессиональной карьеры я активно развиваю паддл среди украинцев. Два года назад я основал паддл-сообщество. Мне и моей команде удалось привлечь в этот вид спорта много новых людей – мы проводим немало разнообразных мероприятий и инициатив как в Европе для украинцев, так и непосредственно в Украине, несмотря на то, что физически я нахожусь за границей. Мне интересна каждая деталь украинского падела, хочется видеть, как складывается этот большой пазл. Сейчас я буквально в режиме 24/7 живу этим видом спорта.

– Как изнутри выглядит потенциал сборной Украины сегодня? Видите ли вы среди тех ребят, которые сейчас играют в Украине, потенциальное усиление для национальной команды?

– На сто процентов вижу. Если говорить не только о юниорах, но и о взрослых спортсменах, которые сейчас выступают на самом высоком уровне в Украине, то у нас есть мощный резерв. В следующем году сборную ждут крупные соревнования, и я уверен, что среди ребят и девушек появятся новые лица, которые смогут существенно усилить национальную команду.

– Как вы, со своей стороны, стараетесь делиться этим богатым зарубежным опытом с украинскими воспитанниками и внедрять европейские подходы здесь, у себя дома?

– Во-первых, я стараюсь быть максимально открытым в соцсетях: создаю много полезного контента на украинском языке как для профессионалов, так и для любителей. Во-вторых, развивая свою академию, мы недавно провели масштабную сертификацию для 16 украинских тренеров в Вене. Большинство из них специально приехали к нам из разных уголков Украины. Мы организовали для них обучение, к которому привлекли не только меня и наших ведущих украинских специалистов, но и топовых испанских тренеров.

Кроме того, сейчас мы работаем над обширным онлайн-курсом на украинском языке. Он находится на стадии разработки, и мы планируем сделать его максимально доступным для всех, кто хочет погрузиться в этот спорт. Также сейчас я начинаю развивать свою академию не только в Европе, но и непосредственно в Украине. То есть специалисты, проходящие у нас обучение, будут представлять нашу академию в разных украинских городах. Пока что мы стартуем с Днепра, а дальше планируем развивать это направление на западе Украины.

Я всегда стараюсь оставаться открытым для всех игроков, которые связываются со мной. Часто пишу разборы и отзывы игрокам и тренерам. Параллельно мы проводим падел-кемпы. Есть более развлекательные лагеря для любителей, а есть специальные интенсивные курсы для спортсменов высокого уровня. Но если говорить о моей главной цели и глобальном стремлении — чтобы вся моя академия падела системно работала с юниорами и украинскими игроками, которые находятся как в Европе, так и в Украине. Я очень хочу, чтобы деятельность академии в Украине фокусировалась не только на любителях, но и была направлена на развитие настоящего профессионального падела в нашей стране.

– В апреле вы впервые приняли участие в мировом туре Premier Padel в Брюсселе. Поделитесь этим опытом: насколько вы довольны своим дебютом и что для вас значил выход на такую престижную арену?

– Знаете, у меня есть несколько больших профессиональных мечтаний. Первая – я хочу как можно дольше выступать за сборную Украины, поддерживать высокий уровень и защищать сине-желтые цвета до тех пор, пока позволят силы. Вторая, и моя самая большая мечта и цель, – успешное выступление на Олимпийских играх, ведь падель имеет все шансы стать олимпийским видом спорта. И третья, ближайшая цель — попасть в тур Premier Padel и иметь возможность соревноваться на этих турнирах каждый месяц. Поэтому Брюссель стал для меня невероятным взрывом эмоций, которые отпустили меня лишь несколько недель назад.

Я до сих пор не могу до конца осознать, каково это — начать играть в паддл всего три с половиной года назад, смотреть на мировых звезд по телевизору, а впоследствии самому выйти на одну из лучших арен мира в Брюсселе и ещё и сыграть на центральном корте! Мы подали заявку на турнир вместе с моим партнёром из Польши, с которым выступаем на международной арене. По количеству профессиональных очков FIP у нас уже был минимальный шанс пробиться в квалификацию, но мы сами до конца не верили, что это возможно. Тогда каждый играл свой турнир: партнер выступал в Польше, а я играл на Кипре со своим австрийским напарником.

В субботу я проиграл во втором раунде дуэту из топ-100 мирового рейтинга. Сел на скамейку, немного расстроенный, взял телефон, чтобы поискать билеты домой, и тут мне пришло письмо от Premier Padel: "Поздравляем, вы прошли в квалификацию!". Оказалось, что мы были первыми в списке ожидания, и какая-то пара снялась в последний момент.

Я смотрю на экран и понимаю: если мы в сетке, то играть нам уже завтра! Открываю расписание — матч назначен на 12:00 в Брюсселе. А на часах пять вечера, и я нахожусь на Кипре. Пишу партнеру: "Мы в игре!". Он в панике: "Что мне делать? Ни одного авиарейса из Вроцлава в Брюссель на утро нет!". Я говорю: "Надо искать варианты, такой шанс выпадает раз в жизни".

В конце концов, я нахожу рейс через Вену, чтобы прилететь в Брюссель в 10:30 утра. А напарник отвечает: "Хорошо, я сажусь в машину и буду всю ночь ехать 13 часов без остановки". Это было историческое событие, ведь он стал первым игроком из Польши, а я — первым из Украины на турнирах такого уровня. Мы просто не имели права упустить этот шанс. Я провел всю ночь в перелетах, а мой партнер приехал к стадиону в 12:15 — за 15 минут до начала матча!

Да, я встретил его у входа, нам выдали аккредитации, и нам сразу говорят: "Все, через 15 минут ваш выход на центральный корт". Партнер быстро забегает в душ, хватает ракетку, сумку, и нас уже объявляют по громкой связи на всю арену. Мы выходим, а там — огромные трибуны забиты до отказа! Зрители горячо болели за своих, ведь мы попали на матч одной из лучших пар Бельгии, игроков их сборной.

В паделе на разминку перед игрой дают всего три минуты. И вот представьте: начинается матч, а человек 20 минут назад вышел из машины после 13 часов за рулем. В первом сете мой напарник не понимал, где он находится и что вообще происходит. Каким-то чудом мы взяли два гейма, проиграли сет 2:6, но главное — успели адаптироваться к сумасшедшей атмосфере и заполненным трибунам.

– Было ли волнение в тот момент?

– Было, но всё происходило так быстро, что я даже не мог полностью осознать, что всё это действительно случилось со мной. Нервничал в первом сете, потому что корт совсем другой, мяч летит по-другому, игра не такая быстрая, как на турнирах FIP – ко всему этому нужно было привыкнуть под давлением сотен пар глаз. В перерыве я сел на скамейку и сказал напарнику: "Все, мы уже здесь, этот шанс перед нами. Давай выжмем из себя максимум и просто умрем на этом корте за каждый очко".

И второй сет длился час и десять минут. Соперники имели матчбол при счете 5:4 в свою пользу, но мы сумели переломить ход игры, взяли сет 7:5 и сравняли счет. Мне очень понравилось играть в Брюсселе, потому что там невероятные зрители. Несмотря на то, что они пришли болеть за своих, уже во втором сете нам удалось переманить кого-то на свою сторону, потому что мы выигрывали очень крутые розыгрыши.

А вот в третьем сете, к сожалению, в голове появились мысли: "Ого, мы же сейчас можем выиграть свой первый матч на Premier Padel, а уже завтра играть на этом же корте против соперников из топ-30 мира". Это психологическое давление немного помешало. К тому же тренер бельгийцев дал им команду нагружать моего партнера. Они видели, что после ночной дороги он физически истощился в тяжелом втором сете. Соперники повели 4:0, но мы всё равно удержались в игре и отыгрались до 4:3. У нас был отличный шанс сделать брейк и сравнять счёт до 4:4, но мы им не воспользовались.

Даже в конце, когда бельгийцы подавали на матч при счёте 5:4, мы вели 30:15 на их подаче, однако проиграли очень длинный и изнурительный розыгрыш. В итоге уступили 4:6. Несмотря ни на что, я считаю, что у нас была действительно крутая сетка, и у нас был реальный шанс выиграть этот матч на центральном корте Premier Padel. Но у меня всегда так получается, что все достижения приходят постепенно. Это был мой первый турнир Premier Padel — очень близко, не с первого раза, но я знаю, что шансы ещё будут.

И вот уже в конце этого месяца я буду играть во второй раз. Скорее всего, я буду выступать на турнире Premier Padel в Бордо, во Франции. Моя цель — выиграть первый матч на Premier Padel уже в следующий раз. Но если не в следующий, то через раз. Я к этому точно буду стремиться, брать пример и пытаться это сделать.

– Поскольку падел стремительно приближается к олимпийскому статусу, на какой год вы прогнозируете дебют этого вида спорта на летних Играх?

– Сейчас этот вид спорта развивается во всех регионах мира и постепенно интегрируется в систему мультиспортивных соревнований. В частности, в следующем году падель будет представлен на Европейских играх, где выступит и сборная Украины. Поэтому не исключаю, что в 2028 году паддл может быть представлен на Олимпийских играх. В то же время, если говорить о полноценном закреплении в олимпийской программе, то я бы поставил на 2032 год.

– Как основатель Ukrainian Padel Community, расскажите, с какой целью создавался этот проект, в чём заключается его главная миссия сегодня и сколько людей он уже объединяет?

– Когда мы только начинали создавать Padel Ukrainian Community, моим самым большим желанием было сделать так, чтобы украинцы за рубежом начали играть в падель. Путешествуя тогда по миру и по турнирам, я везде старался снимать видео, создавать контент, приглашать знакомых, чтобы познакомить их с этим видом спорта. Помогал им запускать локальные падель-группы, ведь самое сложное – это начать.

Помню, как в Вене я говорил: "Давайте проводить украинские турниры!". А на тот момент паддлом занимался только один украинец, мой напарник. И мне отвечали: "Да, максимум мы вдвоём будем играть, ну, может, ещё кого-то с улицы позовём. Это всё". Я просил друзей больше верить в потенциал этого вида спорта.

Сегодня всем легко говорить, что падел — это феномен и мегакрутое направление. А тогда мне предсказывали, что он будет развиваться очень медленно и здесь никогда не будет много зрителей. Однако недавно на финале Masters в Барселоне на трибунах было 16 900 зрителей! Когда видишь такие заполненные стадионы, о большом потенциале говорить уже легко. Но в самом начале, когда всего этого не было, я просто искренне верил.

Однажды, возвращаясь с турнира в Дубае, я сел со своим напарником и два с половиной часа увлеченно рассказывал ему о своих планах: как я хочу создать Padel Ukrainian Community, открыть академию, организовывать кемпы, возить украинцев в путешествия, проводить крупные мероприятия. Сейчас я невероятно счастлив, что все, что было задумано тогда, шаг за шагом воплощается в жизнь.

Если на первый украинский турнир в Вене мы едва собрали пятерых моих друзей и пришлось пригласить двух итальянцев, чтобы просто укомплектовать сетку, то сейчас на наши венские турниры собирается по 120–130 игроков. Наше тамтешнее сообщество насчитывает уже более 500 человек. Еще около 200 игроков объединены в Братиславе. Сейчас в Варшаве играет уже почти столько же украинцев, сколько в Киеве.

Сейчас это украинское паддл-сообщество объединило абсолютно все украинские сообщества в паддле. Например, если едут в Вену, то присоединяются к нам, если едем в Варшаву — присоединяемся к другим ребятам, в Португалии другие украинцы проводят свои турниры и свои мероприятия. Очень здорово, что всё это работает вместе в одной экосистеме. Неважно, куда именно ты едешь — по Украине или по Европе, — ты всегда найдёшь украинское сообщество, где сможешь поиграть.

В рамках проекта Padel Ukrainian Community мы сейчас организуем действительно крупные мероприятия и турниры с призовым фондом. Последние два раза мы провели очень классные мероприятия. Например, в Валенсии мы провели крупное мероприятие накануне матча сборной Украины по футболу. Мы организовали масштабный турнир, и в целом на нашем мероприятии собралось 240 украинцев. Люди играли в падель в разных категориях с 9 утра до 11 вечера. Среди участников были и очень известные футболисты, и предприниматели, и яркие личности, и спортсмены.

Мероприятие такого же формата мы провели для 150 игроков в Вене. Мы дали возможность любителям почувствовать себя настоящими профессионалами и подготовили мероприятие с соответствующим отношением к ним: все матчи снимали на видео, велись трансляции, у всех брали интервью, был призовой фонд. Затем у нас состоялось очень крутое событие в конце 2024 года — мы организовали в Вене благотворительный матч между сборной Украины и сборной Австрии. К нам со всей Европы приехали украинцы. Мы провели очень крутой аукцион и впоследствии передали эти деньги в детские дома в Днепре и в Киеве.

Также почти на всех наших мероприятиях мы сейчас сотрудничаем с благотворительным фондом "Таблеточки". Проводим классные мастер-классы для детей, устраиваем розыгрыши формы и ракеток от лучших игроков мира. Это такой проект, который, я бы сказал, в большей степени социальный. Он направлен, во-первых, на то, чтобы помогать людям. Во-вторых — объединять людей. В-третьих — давать им возможность познакомиться с этим видом спорта, влюбиться в него и стать частью сообщества. Падель и именно наше украинское сообщество уже изменили жизнь многих людей.

Проект Padel Ukrainian Community будет продолжать эту миссию — сохранять и развивать падель. Особенно это касается детей, для которых мы проводим мастер-классы. Сейчас я безмерно благодарен украинским клубам, которые присоединились к нашей инициативе. Вместе с ними мы организовали в течение мая бесплатные мастер-классы для детей. В паделе невероятно круто то, что все рады объединяться и вместе делать добрые дела. Поэтому проект Padel Ukrainian Community — он как раз о такой правильной, спортивной, украинской, доброй социальной миссии.

Также в рамках наших возможностей мы стремимся поддерживать профессиональных игроков и обеспечивать мощную медийную поддержку паделу в Украине. И, конечно, я очень надеюсь, что у меня будет возможность делать все это в Украине в еще больших масштабах.

– Как вы оцениваете текущий уровень вовлеченности украинских брендов и спонсоров в паддл? Что нужно показать бизнесу, чтобы он активнее инвестировал в украинских игроков и турниры?

– Если говорить о клубном уровне, то украинские бренды очень активно вовлечены. Мы прекрасно видим это на примере Киева, где уже действует более 20 падел-сообществ. Там всегда есть призы от партнеров, компании интегрируются в локации и брендируют площадки. Клубы открыты для спонсорства, но пока всё это работает в основном в рамках любительских мероприятий и коммерческих, прибыльных проектов. А вот если вернуться к профессиональному сектору, то его в Украине нужно популяризировать ещё больше. Здесь есть огромный потенциал для роста — мы должны делать из наших топовых игроков настоящих звезд, поддерживать их путь и развивать национальную лигу. Тогда, мне кажется, отечественный бизнес будет в этом значительно больше заинтересован.

Например, если говорить обо мне, то несмотря на то, что я сейчас не в Украине, мы часто сотрудничаем с нашими компаниями в рамках мероприятий или лагерей Padel Ukrainian Community. Однако найти партнера, который поддерживал бы именно меня как отдельного спортсмена — хотя я являюсь первым номером в Австрии и представителем национальной сборной, — мне пока не удается. Возможно, я сам уделяю этому недостаточно времени, но я действительно нахожусь в поиске. Расходы на международные выезды, перелеты и тренировки постоянно растут, и мне нужна финансовая помощь. Пока что я вижу готовность бизнеса вкладываться в массовые мероприятия, но не в личные истории спортсменов.

– То есть вы сейчас полностью из собственного кармана оплачиваете свои расходы как профессиональный спортсмен?

– Сейчас я сам себе спонсор. В прошлом году у меня была финансовая поддержка, за что я очень благодарен, но в этом сезоне я всё оплачиваю самостоятельно. Мне хочется работать на прозрачных условиях с крутым брендом, но пока приходится всё делать самому. Падель приносит мне деньги, но это не те суммы, чтобы спокойно готовиться и путешествовать по миру. Поэтому получается, что сейчас я работаю ради своей спортивной карьеры.

– А что делать в такой ситуации, чтобы бизнес заметил тебя как личность?

– Наверное, у спортсмена должен быть человек, который профессионально поможет с правильным позиционированием, будет знать, с кем общаться и что предложить. Идеально, когда есть команда, где каждый отвечает за свое направление. Хотя я сам много работаю в медиа и с бизнесом, пока продвигаюсь самостоятельно. И здесь чрезвычайно важно развивать личный бренд. Я работаю над этим каждый день.

На мой взгляд, чтобы быть интересным для спонсоров, сегодня недостаточно просто хорошо играть. Ты должен быть интересной личностью. Только тогда компании будут более заинтересованы в сотрудничестве. Несмотря на все сложности, я знаю примеры, когда украинским игрокам помогают и у них есть партнеры. Уверен, что с тем темпом развития паделя, который мы наблюдаем сейчас, всё больше брендов будут присоединяться к поддержке. Работа над собой как над спортсменом никогда не заканчивается на тренировочном корте.

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